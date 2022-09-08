معلومات صادمة كشفت حقيقة ياسمين صبري طليقة أبو هشيمة !! مقدار ثروتها الأكيدة ستصيب رأسك بالشيب !!

ياسمين صبري فنانة مصرية شهيرة من مواليد الإسكندرية. تميزت بإطلالاتها الأنيقة على السجادة الحمراء.

بالرغم من أن طموحها الأول كان أن تصبح إعلامية ناجحة وأن تصل إلى العالمية مثل مقدمة البرامج الشهيرة أوبرا وينفري.

عملت "صبري" في البداية كمراسلة لقناة الحياة المصرية، إلا أن القدر قادها لتصبح واحدة من أبرز الممثلات الشابات في الساحة الفنية المصرية والعربية.

وظهرت في تجسيد عدة شخصيات تلفزيونية وسينمائية فقد ساعدها جمالها كثيرًا في تحقيق هذه الشهرة كما تمَّ تصنيفها من بين أجمل مئة امرأة في العالم لعام 2017.

تُعتبر ياسمين صبري شخصية متعددة المواهب فبالإضافة إلى تألقها في الفن والتمثيل فهي رياضية على مستوى عالي وعاشقة للسباحة، حصلت على عدة ميداليات ذهبية كما فازت في بطولة الجمهورية المصرية للسباحة.

كشفت مصادر إعلامية أن ثروة الفنانة المصرية ياسمين صبري تقدر بـ 7 مليون دولار غير المجوهرات التي تقدر بـ 3 مليون دولار.

هذا الأمر ينفي الاعتقاد السائد عن كون الفنانة "ميلونيرية" وإهدائها أحد مصانع زوجها السابق المليونير أحمد أبو هشيمة