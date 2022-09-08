أجمل من جورجينا.. شاهد ياسمين صبري تثير جنون الشباب بإطلالة جذابة بجمالها الذي لا يشبهها فيها أحد.!! (صور)

النجمة المصرية الجميلة ياسمين صبري غالبا ما تحرص على مشاركة جمهورها تفاصيل من حياتها اليومية وآخر نشاطاتها الفنية من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.



وفي هذا الشأن شاركت ياسمين صبري جمهورها على منصة “إنستجرام” أحدث صورها خلال جلسة تصوير جديدة ورائعة.

وبإطلالة حمراء ظهرت “صبري” في صورتين نشرتهما تباعاً في جلسة تصوير بفستان أحمر زاهٍ يكشف عن كتفيها.

في الصورة الأولى ظهرت ياسمين صبري وهي جالسة على مقعد، مغمضة العينين ويداها اليمنى تمسك شعرها المتطاير الذي يمتد إلى أسفل ظهرها.



في الصورة الثانية عدلت ياسمين من جلستها وبدت في مواجهة الكاميرا في إطلالة هادئة، وهي ترتدي عقداً ثميناً يزين رقبتها، وفي يديها إكسسوارات تبدو بصورة براقة.

عدد كبير من متابعي ومحبي الفنانة الشهيرة ياسمين صبري تفاعل سريعاً مع الصور المنشورة، وأبدى الألاف إعجابهم بإطلالتها الهادئة.



كما جاءت المئات من التعليقات تمتدح جمال الفنانة المصرية، وحسن اختيارها للأزياء التي ترتديها خلال ظهورها في كافة المناسبات.

وكان من أبرز التعليقات: “الجمال و الكلاس – اجمل من يلبس احمر – برنسيسه طول عمرك – أجمل من جورجينا”.