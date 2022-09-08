هل حقاً أرضعتي عمرو أديب وهو صغير؟ .. نجوى فؤاد تجيب دون تررد وتكشف السر بكل صراحة

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول لقاء سابق، للفنانة نجوى فؤاد، مع برنامج «100 سؤال»، المذاع على فضائية «الحياة»، والذي ردت فيه على أنباء إرضاعها للإعلامي عمرو أديب وهو طفلًا، والذي أطلقها المحامي نبيه الوحش.

وقالت نجوى فؤاد: «الخادمة سرقت بعض الأموال من شقتي، وبعد أن اتهمتها تولى نبيه الوحش الدفاع عنها في القضية».

وأضافت: «ولا هزت الشائعة شعرة من جسمي، وقلت للوحش مش أصول كده، وهو كان راجل لطيف، ومش أصول كده».

وفي وقت سابق، أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول لقاء الفنانة الاستعراضية نجوي فؤاد، ببرنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا” المذاع على فضائية “سي بي سي”، والذي كشفت فيه عن تعرضها للخيانة من صديقتها على مدار 15 عاما، انتهت بطلاقها من زوجها.

وروت نجوى فؤاد، تفاصيل معرفتها بخيانة زوجها، قائلة إنها تعرضت لصدمة حينما دعت لإحدى حفلات الرقص، ولم تكن تعرف أنه حفل زواج زوجها على صديقتها.

وأشارت إلى أنها حينما وجدت معظم أصدقائها بالحفل،تعرضت لصدمة كبيرة حينها، إلا أنها فاجئت الجميع وقامت بالرقص في الحفل أمامهم.