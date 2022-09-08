وصفات للقرنفل وزيت الزيتون هتخلي جوزك مجنون في غرفة النوم تعرفي عليها واستمتعي بحياتك ..حتقولي ياريتني عرفتها قبل

يواجه معظم السيدات والفتيات وجود مشكلة الهيشان والتقصف في الشعر بجانب أيضا تساقطه، حيث أنه دائما تبحث كل واحدة منهن في الحصول على شعر حرير وطويل جدا لهذا السبب دائما يستخدمن المنتجات الطبيعية الفعالة التي لها تأثير قوي جدا على الشعر من أجل الحفاظ عليه من الهيشان والتساقط، كما أنهم في هذه الحالة يتجهن إلى استعمال الوصفات طبيعية ذات التأثير القوي جدا حتى يصبح الشعر طويل و ناعم و يوجد خلطة زيت الزيتون والقرنفل ذات النتائج المبهرة التي لا مثيل لها، كما أنها لها تأثير سحري جدا لهذا تابعونا وسوف نوضح لكم طريقة استخدامها بكل سهولة.

تركيبة القرنفل وزيت الزيتون لتكثيف وترطيب الشعر تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل وأقوى الأشياء التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، لهذا السبب سوف نقدم لكم طريقة استعمال كل من القرنفل وزيت الزيتون كالتالي:-

مكونات الوصفة حوالي مقدار ملعقتين من مسحوق زيت الزيتون. عيدان من القرنفل.

تجهيز هذه الخلطة القوية والفعالة لا بد من تجهيز القرنفل وسحقه جيدا حتى يصبح مسحوق ناعم جدا.

ثم بعدها يجب عليكي أن تقومي بتجهيز وعاء مناسب جدا ثم ضعي بداخله مسحوق القرنفل و كذلك وزيت الزيتون.

بعد ذلك يجب عليكي أن تمزجيهم جيدا حتى يختلطوا مع بعضهم البعض بشكل قوي ومن ثم قومي بإضافة كوب من الماء على هذا الخليط. عليكي أن تضعي هذا الخليط كل يوم قبل النوم على فروة الشعر بكل لطف وبعدها عليكي بتدليكها لمدة حوالي عشرة دقائق. ثم بعد ذلك قومي بغسله جيدا في اليوم التالي.

الوصفة الثانية احضري عيدان القرنفل وقومي بطحنها ثم بعد ذلك ضعيها في طبق. ثم بعد ذلك ضعي عليها زيت الزيتون وماء الورد وقلبيها جيدا. ضعيها على فروة الشعر بلطف.

اتركيها ليلة كاملة وبعد ذلك قومي بغسل شعرك في اليوم التالي. الوصفة الثالثة أولا قومي بإضافة ملعقتين من زيت الزيتون وأضيفي عليها مسحوق القرنفل المطحون ثم اخلطيهم جيدا.

بعد ذلك أضيفي لها زيت الخروع وقلبيها جيدا. ضعيها على شعرك وسوف تلاحظين النتائج المبهرة.