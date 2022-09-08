وأخيراً.. سماح انور تخرج عن صمتها وتعلق على انباء زواجها وانجابها من سمير صبري.. ما قالته صدم الجمهور وأكد هذا الأمر .! !

بعد تداولات عديدة وشائعات كثيرة، خرجت الفنانة سماح أنور عن صمتها لتعلق على حقيقية زواجها من الراحل سمير صبري وانجابها منه، حيث اكدت هذا الامر الهام.



وفي تعليقها، رفضت أنور التعليق على حالة الجدل والضجة التي حدثت، بعد وفاة الفنان سمير صبري، إذ أشارت إلى أن علاقتها بالفنان أمر شخصي لا يحق لأحد أن يتدخل بها، حتى لو كان جمهورها ومحبيها، معربةً عن استيائها الكبير من هذا الأمر.

وعن سؤالها حول حالة الجدل التي حدثت، قالت سماح أنور، خلال حضورها فعاليات الدورة السادسة للملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا: أرفض التعليق على ما حدث وقت وفاة سمير صبري.. دا موضوع شخصي محبش حد يكلمني فيه أبدًا.



وتابعت سماح أنور: "مينفعش نتعامل مع أي حد على أنه عنده نقص ما، لأن مجرد أنك تتعامل مع حد بشفقة فأنت بتعيبه، ولو في حد هنشفق عليه فنحن أولى بالشفقة من ذوي القدرات، لأن عندنا عيوب كتير يمكن الناس مش شيفاها عشان جسمنا سليم".