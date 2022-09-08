فتاة مراهقة حسناء تختطف عشيقها بعد أن استدرجته لـ قضاء ليلة حمراء.. وما فعلته به في غرفة النوم كارثي لا يخطر على بال إبليس ولا يتخيله عقل .!!

استغلت سيدة علاقتها الآثمة بأحد الأشخاص وخططت لاختطافه بمعاونة آخرين لطلب فدية من أسرته حيث احتجزه المتهمون واشترطوا دفع مليون جنيه لإطلاق سراحه.



اختطاف شقيق مقاول وطلب فدية مليون جنيه تلقى العقيد محمد الصغير مفتش مباحث قسم الهرم، بلاغا من مقاول أفاد فيه أن شقيقه يبلغ من العمر 48 عاما، تغيب منذ يوم الأربعاء الماضي،

وتلقى اتصالات من هاتفه من متحدث مجهول طالبه بفدية مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه، مشيرا إلى أنه كان يتفاوض معهم على تخفيض مبلغ الفدية، حتى أرسلوا له صورة شقيقه عاريا ومقيد اليدين.

التحريات تكشف وجود علاقة غير شرعية بين المجنى عليه وإحدى المتهمات

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية،

عن مكان احتجاز المجني عليه بشقة في منطقة الطوابق، باستهدافها تم تحرير المجني عليه وضبط 5 متهمين 3 سيدات ورجلين وتبين من التحريات وجود علاقة غير شرعية تربط المجني عليه بإحدى المتهمات،

وبأنها استدرجته للشقة لقضاء سهرة حمراء، وعقب وصوله اعتدى عليه باقي المتهمين، وهددوه بسلاح أبيض، وأجبروه على توقيع إيصالات أمانة، ثم صوروه عاريا، وتم ضبط الإيصالات وهواتف المتهمين التي تحتوي على الصور، وإحالة المتهمين إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.