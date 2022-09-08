صدمة.. وأخيراً هذا هو مرض شيرين عبد الوهاب الذي اخفته عن الجميع.. اعلامية شهيرة صعقت الجمهور وكشفت سر الفنانة الخطير!!

صدمت الإعلامية مفيدة شيحة الجميع بعد أن كشفت المرض النفسي الذي تعاني منه الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب، مؤكدة أنها كانت تعاني مرضا نفسا خطيرا خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت مفيدة شيحة، في برنامجها الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، موخرا، أن شيرين تعاني من اكتئاب حاد، وكانت تاخد أدوية علشان تنام، وادمنت هذا الأمر، وكان لابد من تدخل طبي لحل الأزمة".

وتابعت مفيدة شيحة، أن شيرين عبدالوهاب ادمنت أدوية اكتئاب أيضا خلال مرحلة في حياتها الأمر الذي سبب لها مشاكل واستعدي الأمر الذهاب للطبي النفسي والذي نجح في علاجها، موجه حديثها لشيرين، :"انتي مثال للمرأة المصرية القوية".

وأكملت مفيدة شيحة، أنه :" مش لازم يحطوا نفسهم مكانها او حتى يتعاطفوا معاها.. انا اللي يهمني ان الجمهور او المعجبين يعرفوا انهم كمعجبين مش هيعرفوا حاجات كتير اوي عنها مهما حصل وهي كنجمة في حياتها ممكن تبقى ست وانسانة عادية بعض الوقت .

و ممكن متقدرش تتحرر من مسؤوليات وقيود حياة النجوم اوقات كتير . فمهما تخيلتوا نفسكم حاسين بيها و مقدرين مش هيكون بدرجة حقيقية".