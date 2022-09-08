صورة صادمة لـ عمرو دياب تمنى حذفها من تاريخه.. لن تتوقعوا ماذا كان يعمل وكيف بدا في وضع محرج للغاية!

أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الاجتماعي تداول صورة غريبة للفنان عمرو دياب، ظهر فيها في وضع بعيد عن الرزانة والذوق العام.

وسرّب أحد معاوني الهضبة في وقت سابق صورة له بالملابس الداخلية أثناء حلاقة شعره، معتبرًا إياها خادشة للذوق العام الأمر الذي أثار غضب النجم عمرو دياب.

وتعرض «دياب» وقتها لانتقاد شديد من جانب جمهوره، بسبب عدم تعودهم على مشاهدة مثل هذه الصور لفنان بحجم عمرو دياب.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال عمرو دياب أغنية "باريس" التي تم إطلاقها قبل أسابيع عبر منصة “أنغامي” الموسيقية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي والمؤلف أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.