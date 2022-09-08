تسريب تسجيل صوتي للفنان وكأنه شعر بقرب أجله.. ما قاله جورج الراسي قبل وفاته بيومين أثار حالة حزن على مواقع التواصل الاجتماعي.! !

تمّ تسريب تسجيل صوتي للفنان اللبناني الشاب الراحل جورج الراسي، قبل وفاته، وهو خائفٌ من قيامه بحادث سير.



حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع تسجيل صوتي منسوب للفنان اللبناني، توقع خلاله وفاته بحادث سير.ويُسمع في المقطع صوت الفنان جورج الراسي، مع أحد مندوبي شركات التأمين، ويطلب منه الإسراع بإنهاء إجراءات التأمين على سيارته.



وقال خلال التسجيل الصوتي، ما بدي أطلع على سوريا وأنا دون تأمين لسيارتي، بدي كون مؤمن بلكي قلبت فيها للسيارة.



وأثار المقطع حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن توقعات الفنان الراحل تحققت بالفعل خلال الحادث الأليم الذي أودى بحياته.