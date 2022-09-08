وأخيراً كٌشف المستور.. سرّ طلاق ياسمين صبري وطردها من قصر أبو هشيمة في ليلة العيد انكشف كل شيء للعلن!!

كشف اعلامي لبناني شهير خفايا صادمة وراء طلاق الفنانة ياسمين صبري ورجل الأعمال أحمد أبو أبو هشيمة مطلع مايو المنصرم.

وقال إيلي باسيل إن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يعيش قصة حب جديدة، بعد طلاقه رسمياً من الفنانة ياسمين صبري.

وأشار إلى أن حبيبة أبو هشيمة الجديدة فتاة شابة ليست عربية من كوسوفو تبلغ من العمر 29 عاماً أى أنها أصغر من زوجته السابقة ياسمين صبري، بـ4 سنوات، وتدعى مورينا تاراكو، تعيش في اسطنبول بدولة تركيا.

ورفع الإعلامي اللبناني الستار عن هوية حبيبة أبو هشيمة، حيث أعلن عن أنها بعيدة كل البعد عن الفن، وتعمل في مجال التجميل، .

ولديها عيادة تجميلية خاصة بها في إسطنبول، مشيراً إلى أن رجل الأعمال تعرف عليها الفترة الماضية خلال أصدقاء مصريين مشتركين بينهم، وبدأ معها في علاقة عاطفية وقصة حب جديدة.

وتمتلك مورينا تاراكو، حبيبة أبو هشيمة الجديدة، مليون و500 ألف متابع عبر صفحتها الرسمية علي موقع انستقرام، فهي من محبي الكلاب، كما تمتع بجمال ورشاقة ملفت للأنظار.

وبعد إعلان الخبر من قبل الإعلامي اللبناني، بدأ الجمهور العربي يتواجد على صفحتها ويعلق علي صورتها الأخيرة بأنها جميلة وأحلي من ياسمين صبري، والكثير من التعليقات التي تقارن بينها وبين زوجته السابقة لافتين إلى أن هذه الفتاة هي السبب وراء طلاق ياسمين صبري.

وكانت العلاقة بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة زوجته السابقة الفنانة المصرية ياسمين صبري، أصيبت الفترة الأخيرة بحالة من الفتور وعدم الحب خاصة بعد عدم ظهورهم معاَ أكثر من مرة.

، كما أكد ذلك مسبقاً نفس الإعلامي إيلي باسيل قبل وقوع الإنفصال بينهم، حيث تحدث عن فشل العلاقة الزوجية للثنائي أبو هشيمة، وياسمين صبري، مؤكدًا وقتها عن قرب انفصالهما عن بعضهما البعض.

وعلى الرغم من قيامهم بالنفي دائماً، إلا أن تكهنات الجمهور والإعلاميين حول علاقتهم كانت في محلها بعد إعلانها معاً قرار الإنفصال رسمياً، بعد زواج لم يكمل عامين.