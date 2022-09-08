خليجي يعاشر راقصة مغربية حسناء في ليلة حمراء .. ولكـن عندما أستيقظ في الصباح كانت المفاجأة المزلزلة التي قصمت ظهره.!! (تفاصيل ما حدث)

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمراكش، الأحد، شقيقة شيخة معروفة بمراكش الراقصة برفقة فتاة أخرى،

وذلك على خلفية شكاية تقدم بها سائح من إحدى دول الخليج إلى النيابة العامة، بعد تعرضه للسرقة والنصب في مبلغ مالي وأغراض ثمينة.

واستنادا لما أوردته مصادر محلية، فإن سائح أجنبي، من دولة خليجية، تقدم بشكاية لدى المصالح الأمنية، يتهم من خلالها شقيقة الراقصة المذكورة بسرقة ساعة يدوية فاخرة ومبلغ مالي ناهز 18 مليون سنتيم، وذلك أثناء ممارسة العلاقة وقضائها ليلة حمراء معه.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه على أثر الشكاية، فتحت عناصر الشرطة القضائية، بحثا في الموضوع أسفر عن توقيف المعنية بالأمر صباح الأحد بمعية فتاة أخرى تم الإفراج عنها بعدما تبين عدم صلتها بالموضوع.

وتم الاستماع للمتهمة، من طرف الأمن، بمركز الشرطة، فيما ما يزال البحث جاري، في انتظار عرضها على القضاء، تعميقا للبحث.