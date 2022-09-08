أنجلينا جولي تفضح جوني ديب وتكشف سره المخجل للعلن.. هذا ماحدث بينهما في الكواليس!

يشتهر الممثل الأمريكي جوني ديب برائحته الكريهة الأمر الذي دفع زميلاته للتندر عليه في برامج حوارية أو تصريحات صحفية.

كان النجم جونى ديب، قبل زواجه من آمبر هيرد، على علاقة جدية مع عارضة الأزياء الفرنسية، فانيسا باراديس، والدة أطفاله، ليلي روز وجون ديب، والتي صرحت الأخيرة ذات مرة لوسائل الإعلام، عن أن النجم تصدر منه رائحة كريهة نتيجة عدم استحمامه إلا نادراً.

ذكرت النجمة “أنجلينا جولي” أنها لا تحب معانقة أو تقبيل زميلها “جوني ديب”؛ نظراً لرائحة التدخين المنبعثة من فمه، وعندما كان التصوير يتطلب أن تقترب منه، كانت تطلب منه استخدام أقراص النعناع في كل مرة.

وأوضح جوني ديب لقناة Fox News أن رائحته الكريهة ناجمة عن قلة استحمامه، إذ أنه نادراً ما يستحم مشيراً إلى أنه لا يصنف نفسه من المهتمين بالنظافة الشخصية.