كندة علوش: عشت فيلم رعب بعد ولادة ابني .. ماحدث للفنانة لحظة وضعها يدمي القلوب ويبكيها.! !

كشفت الفنانة السورية كندة علوش اللخظات الصعبة التي عاشتها مؤخرا بسبب ولادة ابنها بعد حمل استمر 7 أشهر فقط.وقالت كندة علوش في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي

ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON: "بسبب جهل مني ماكنتش عارفة إن الولادة المبكرة حاجة شائعة وبتحصل كثير، ولم حصلت معايا كنت عايشة فيلم رعب، لكن الناس بدأت تطمني".

وأضافت: "أي أم نفسها ابنها يكمل معاها مشوار الحمل لآخره، ووجود ابني في الحضانة كان مؤلم، ولمدة شهرين كان ممكن أطل عليه ربع ساعة مرة الصبح ومرة بالليل، وطول ما أنا نايمة كنت خايفة وقلقانة عليه، وهو حاليا في البيت والدكاترة طمنونا".

يذكر أن كندة علوش تواجدت مؤخرا في مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته التاسعة والسبعين، حيث عرض فيلمها "نزوح" ضمن فعاليات المهرجان، كما تواجد برفقتها زوجها النجم عمرو يوسف لدعمها.



وفيلم "نزوح" من تأليف وإخراج سؤدد كنعان، بطولة النجم سامر المصري، كندة علوش، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، فيما قامت بتولي تصوير الفيلم مديرة التصوير هيلين لوفار.