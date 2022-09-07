«رد اعتبار عادل إمام».. أحمد عز يهين محمد رمضان ويلقنه درساً قاسياً في الأدب والجمهور: ميسواش بصلة !!

علق الفنان المصري أحمد عز على إطلاق مواطنه الفنان محمد رمضان على نفسه لقب "نمبر وان".

واعتبر أحمد عز، في تصريحات تليفزيونية مع قناة "mbc"مصر، هذا "عيبا"، معقبا أنه يقرأ في الصحافة منذ أن كان يشاهد أفلام ومسلسلات الأبيض والأسود، ولم يجد منذ ذلك الحين من كان يطلق على نفسه لقبا.

وقال: "عمري ما رأيت حد بيقول على نفسه (نمبر وان)، مع أني عاشرت جيل أحمد زكي، ومحمود عبد العزيز، وعملت مع نور الشريف، الله يرحمهم. عيب إني أقول أنا نمبر وان في وجود عادل إمام.

الجمهور تفاعل مع تصريحات أحمد عز عن محمد رمضان وعلق أحد المتابعين قائلا "بلا نمبر ون بلا نيلة ده ميسواش بصلة"!.

يذكر أن أخر أعمال النجم أحمد عز هو فيلم كيرة والجن الذى عرض مؤخرا فى السينمات من بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، أحمد مالك، روبي، هدي المفتي، علي قاسم، لارا إسكندر، سيد رجب، رزان جمال.