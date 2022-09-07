أحلى من ملكات النجمات !!.. صورة نادرة لـ ابنة مصطفى قمر تجتاح مواقع التواصل والجمهور منبهر من جمالها .. فلقة قمر .. سبحان الخالق-صورة

خطفت جودي قمر ابنة الفنان مصطفى قمر الأنظار بجمالها، حتى أن ملامحها ولون عينيها يتشابه إلى حدًا كبير مع والدها، فقد أعاد رواد مواقع التواصل تداول صورة لها والتي نالت اعجاب الجميع وأنهالت عليها العديد من التعليقات.

وقد كشف الفنان مصطفى قمر مؤخرا وللمرة الأولى، لقطات توضح ملامح ابنته «جودي»، محتفلًا بنجاحها وحصولها على الميدالية الذهبية في رياضة الجمباز، مُعبرًا عن سعادته بنشر صورها وسط زميلاتها بعد الانتهاء من المنافسة، مؤكدًا على فخره بما حققته الصغيرة، التي دعاها «جوجو».

وقال «قمر» عبر صفحته الشخصية بـ«انستجرام»: «ألف مبروك يا چوچو يا حبيبة بابي على الدهبية يا بطلة الجمباز الأولى ربنا يحفظك من العين يا ملاكي يا حبيبة قلبي وروحي ما شاء الله على الحلاوة والسكر والبصة اللي تجنن مبروك».

وقدّم الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد التشجيع للصغيرة، قائلًا: «مبروك ياجوجو قمر وعقبال أكبر بطولات». يذكر أن جودي هي ابنته من زوجته الثانية، غادة، التي أعلن زواجه منها بعد الطلاق من الزوجة الأولى، أي منذ حوالي 3 سنوات.

وكانت الطفلة بمثابة مُفاجأة للجمهور، إذ لا يشارك الفنان صور ابنته من قبل، على عكس تصرفاته مع نجليه «إياد» و«تيام» من زوجته الأولى، واللذين أنضما للوسط الفني، فباستمرار ينشر صورهما عبر صفحاته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

إذ نشر أكثر من صورة لابنه «إياد»، الأيام الماضية، مُعايدًا الشاب بمناسبة يوم ميلاده فقال الفنان: «كل سنة وأنت طيب يا إياد يا أطيب قلب في الدنيا يا ابني وسندي وأول فرحتي وعقبال مليون سنة صحة وسعادة وستر بحبك قوي يا إيدو، الضحكة دي ربنا يديمها عليك ياحبيبي كل سنة وانت طيب».

فيما شارك بصورة تجمعه بـ «تيام»، ويقضيان الأوقات معًا: «قعدة عربي مع تيمو»، وكان الفنان عبّر منذ أسابيع عن حبه للمطبخ وإعداد الأكلات ومُلازمة المنزل في الأوقات التي لا يقضيها في العمل، ليستمتع بالأجواء الأسرية مع العائلة.