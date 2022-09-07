هذه الطفلة الجميلة التي في الصورة هي من أشهر نجوم السينما.. أحبها حسين فهمي وتزوجت شقيق شريهان!! ستدهشكم هويتها!!

ملامحها البريئة، وجمالها الساحر، وخجلها الزائد وإطلالاتها الأنثوية، كل ذلك لم يمنعها من اجتياح كافة الأدوار السينمائية بجدارة، لتتصدر نجمات جيلها، وتصبح أيقونة في الجمال والتمثيل معا.

انها الفنانة ميرفت أمين، ولدت يوم 24 نوفمبر عام 1946م في محافظة المنيا لأب مصري وأم إنجليزية، وتخرجت من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس.

صرحت ميرفت بأنها دخلت مجال الفن بالصدفة، حيث كانت في مدراس إنجليزية، وعرض عليها أحد أقاربها بالذهاب معه إلى "استديو جلال" لترى كيفية عمله في تصوير الأفلام السينمائية، فذهبت لترى رشدي أباظة، ومحمود المليجي، وأحمد رمزي، وشريفة ماهر.

وحينما اعتزم "رمزي" الدخول في فيلم جديد تذكرها، فعرض الأمر على والديها، فوافقا، على أساس أنها ستمثل ذلك الفيلم فقط، لكنه كان بداية ظهور نجمة لامعة.

وكانت بدايتها الفنية من خلال الجامعة، حيث اشتركت في فريق الجامعة، وقدمت مسرحية "يا طالع الشجرة" لتوفيق الحكيم، وبعد التخرج قدمت مسرحية "مطار الحب" مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وكان فيلم "المراهقات" عام 1965 مع الفنان أحمد مظهر نقطة انطلاقها.

اما فيلم "أبي فوق الشجرة" فكان من أفضل بداياتها، والتي قامت فيه بدور "آمال" بالصدفة أيضاً، حيث كانت ممثلة أخرى المرشحة الأولى للدور، ولما تخلفت رشح وحيد فريد مدير تصوير الفيلم ميرفت أمين.

تزوجت الفنانة نحو 6 مرات، وكان أولها من المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، والذي صرحت أنها ندمت على الزواج منه، لأنها كانت صغيرة في السن آنذاك، وعلى الرغم من معارضة والديها الشديدة، إلا أنها صممت على خوض التجربة، والتي لم يكن فيها أي أمل في التفاهم على حد تعبيرها.

كما تزوجت من عازف الجيتار الشهير عمر خورشيد شقيق الفنانة شريهان، ولكن وقع الطلاق بعد تأكدها من علاقته في الوقت ذاته بملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق.

وتزوجت أيضا من رجل الأعمال السويسي مصطفى السيد صاوي، ولكنها شعرت بأنه يريد استغلالها، بعدما طلب منها أن يكون مديرا لأعمالها، فرفضت وخلعته.

مشاعر هادئة، مفعمة بالحب والإعجاب بدأت بين النجمين خلال تصوير فيلم نغم حياتي مع الفنان فريد الأطرش، وكان حسين فهمي في هذا الوقت متزوجا ولديه طفلان، وهو ما دفعهما إلى محاولة تجاهل هذه المشاعر.. لكنهما فشلا في ذلك.

ثم وقع حسين فهمي في حبها رغم انه كان قد تزوج من زوجته الأولى نادية محرم، في عمر الـ 24 وأصبح أبا في عمر الـ 25 عاما، وجاء من أمريكا واقتحم عالم السينما.

وجاء فيلم نغم في حياتي مع ميرفت أمين ثم تكرر عملهما معا في فيلمي رغبات ممنوعة والأخوة الأعداء، وبدأ يشعر نحوها بانجذاب ولكن العائق أمامه كان زواجه من أم أولاده.

وعندما بدأت الشائعات تتكاثر حول علاقته بميرفت أمين كان يذهب إلى المنزل وهو يشعر بتأنيب الضمير لرؤيته زوجته وهي مجروحة، ولم يكن أمامهما حلا غير الانفصال بعد 14 عام من الزواج وأخذت نجليهما وعادت إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد أن غلب الحب حسين فهمي وميرفت أمين، وقررا الزواج خلال تصوير فيلم مكالمة بعد منتصف الليل عام 1974.وقد قام المخرج حلمي رفلة بتصوير مشهد الزفاف بفستان وبدلة العرس للزوجين، لتصبح لقطة خالدة لأنه كان احتفالهما الحقيقي بالزفاف.

وكان الفنان حسين فهمي أطول زيجاتها والذي استقرت معه مدة طويلة نسبيا قياسا على زيجاتها السابقة، وأنجبت منه ابنتها منة الله، ولكن هذا الزواج أيضًا انتهى بالطلاق، ولكنها ترفض لقب "الزوجة السابقة" لحسين فهمي حتى الآن.

وعلى عكس الشائع عن أنها شكلت الثنائي الأروع مع حسين فهمي، صرحت فاتنة السينما المصرية أن الفنان نور الشريف كان أكثر من ارتبطت به فنيا، بعدما قدما معاً 27 فيلماً ومسلسل واحد.

وحصدت ميرفت أمين خلال مشوارها الفني العديد من الجوائز والتكريمات، وأبرزها بمهرجان القاهرة السينمائي عام 2009، وبمهرجان دمشق السينمائي الدولي الخامس عشر عام 2007م، كما كرمها الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك ضمن فريق عمل فيلم "أيام السادات" عام 2001.