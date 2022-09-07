سألوا مصطفى شعبان عن سر عزوفه عن الزواج رغم تجاوزه سن الـ50؟! الفنان الشهير صدم الجميع بالإجابة وكشف وضعه الشخصي لأول مرة.! !

تحدث الفنان المصري مصطفى شعبان، عن سر عدم زواجه حتى الآن، والسبب الذي أفشل خطبته الوحيدة وأوضح الفنان مصطفى شعبان (52 عام)، خلال ضيافته ببرنامج حبر سري

المعروض بفضائية "القاهرة والناس" المصرية، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، أنه لا يعارض فكرة الزواج، لكن المسألة تتعلق بـ "النصيب" على حد قوله.واعتبر "شعبان" أن حياة العزوبية لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية كما هو الحال بالنسبة للزواج: "أنا مش شاغل بالي ومش بدور".



ونوه "شعبان"، إلى أنه بات لا يلقي أي اهتمام بالشائعات، التي تفيد بين حين وآخر بارتباطه: "أنا قبلت أشتغل ممثل وأكون شخصية عامة من الأول، فطبيعي ناس تحبني وناس تهاجمني ومتحبنيش".



خطوبة لم تكتمل

وأشار "شعبان"، إلى أنه خطب إحدى الفتيات في عام 2006، في علاقة لم تتكلل بالزواج، بل وانتهت سريعًا على حد روايته.



وأرجع "شعبان" سبب الانفصال إلى سنه الصغير وقتها وحماسه وعنده الشديدين: "ما قعدناش كتير".



رغم هذا، لا تزال الصداقة تجمعه بخطيبته السابقة: "هي بنت ممتازة ولا نزال أصدقاء".