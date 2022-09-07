تحولت إلى عجوز بدينة.. إطلالة مفزعة ومخيفة لنجمة التسعينات الجميلة شيرين سيف النصر!..والجمهور: ماذا حدث لها.! !

اشتهرت الفنانة شيرين سيف النصر من خلال أدائها العديد من الأدوار المتميزة في ثمانينات وتسعينات القرن العشرين وكانت فتاة أحلام الشباب الجميلة بدون منازع.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة منسوبة للفنانة المعتزلة منذ 12 عاما، تظهر إحدى السيدات مرتدية عباءة وذات وزن زائد وتضع نظارة طبية، وبعيدة كل البعد عن الصورة التي عرفها بها الجمهور في مسلسلات وأفلام كثيرة،

ولم يتم التأكد إذا كانت الصورة تعود حقاً للفنانة شيرين سيف النصر أم لا.وتداول نشطاء مواقع التواصل الصورة، وقالوا إنها للفنانة شيرين سيف النصر خلال وجودها في المحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه مصري في أغسطس/أب الماضي.

وأن الصور التقطتها شقيقة المتهمة في القضية، والتي وجهت لها الفنانة المعتزلة اتهاما صريحا بسرقتها وحكم عليها بالحبس عامين.

ونفت الفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، أن تكون الصورة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة بدينة داخل إحدى قاعات المحكمة خاصة بها، مبدية انزعاجها من تداول الصور بكثرة على أنها هي.

وأبدت شيرين سيف النصر استياءها من تداول الصور بكثرة على أنها هي. ونقلت صحيفة "اليوم السابع" المصرية عنها القول: "أنا موجودة في لندن منذ فترة كبيرة لزيارة شقيقى وسأعود للقاهرة خلال الأيام المقبلة".



وشيرين سيف النصر واحدة من أشهر نجمات الفن في مصر والعالم العربي، قدمت عددًا كبيرًا من المسلسلات مثل "من الذي لا يحب فاطمة"، و"المال والبنون"، و"اللص الذي أحبه"، و"غاضبون وغاضبات"، كما شاركت في بطولة أفلام "سواق الهانم"، و"أمير الظلام"، و"النوم في العسل"، وكان آخر ظهور لها في مسلسل "أصعب قرار" الذي تم عرضه عام 2007.