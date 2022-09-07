الكثير لا يعلم أن بطلة مسلسل ريّا وسكينة هي والدة سوسن بدر التي دخلت عالم الفن من أوسع أبوابه !! لن تصدقوا من تكون ؟!

استطاعت الفنانة سوسن بدر، أن تسير وفق ما سارت عليه والدتها الفنانة الشهيرة التي دخلت عالم الفن من أوسع ابوابه، ولا يعلم الكثير من هي والدتها الفنانة الشهيرة التي صارت على خطها في هذا المجال.

الفنانة "آمال سالم" والدة الفنانة "سوسن بدر" التي لم يعرفها الكثيرون . اشتهرت في فترة السبعينات بأدائها الأدوار القصيرة, وكان أشهرها دور الخالة آمونة فى مسرحية ريا وسكينة,.

ودور وصيفة في مسلسل الغربة ومشاركتها المتميزة في الجزء الرابع من مسلسل محمد رسول الله. وأخر مشاركتها الفنية كان مسلسل "كنوز لا تضيع" عام 1990 بعد إعتزلت الفن حتى توفيت عام 2010.

ويشار إلى أن بدر تحدثت في وقت سابق عن العلاقة مع والدتها وقالت في مقابلة أجريت معها إن الأخيرة شجعتها على الدخول إلى عامل التمثيل مخالفة بذلك رغبة والدها.

ومن المعروف أن أمال سالم ظهرت في أعمال بارزة منها "بكيزة وزغلول" و"محمد رسول الله" و"مبروك جالك ولد".

ويذكرأن سالم توفيت في العام 2010 بعد رحلة طويلة مع المرض وأن ابنتها الفنانة القديرة عاشت حالة من الحزن الشديد وقررت حينها عدم التحدث إلى أحد أو الرد على هاتفها. ونصحها المحيطون بها بالخلود إلى الراحة والابتعاد عن كل ما يمكن أن يسبب الضغط النفسي.