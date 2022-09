ماهو سبب طلاق شيري عادل وخراب بيتها؟.. معز مسعود كشف طلباتها الجريئة دون ان يخجل ..ماقاله لا يصدق

ولد الداعية المثير للجدل معز مسعود في عام 1978، وتخرج من الجامعة الأمريكية في القاهرة عام 2000.

الداعية المتهم بالتمرد كان قد درس العلوم الشرعية الإسلامية على أيدي علماء كبار فور تخرجه.

وفي بداياته كان معز مسعود قد قدم برنامجين باللغة الإنجليزية أولاً هما: الأمثال في القرآن Parables in the Qur’an ودرج إلى الفردوس Stairway to Paradise على قناة اقرأ الفضائية بين عامي 2002 و2006.

لكن الأمر اللافت في سيرته كلها هو زواجه من الفنانات المصرية سيما الفنانة الحسناء شيري عادل.

وفي حقيقة الأمر وبشكل مأساوي لم يستمر زواج مسعود من شيري عادل أكثر من عام واحد حيث انتهى في 2019م، بعد أن تم في 2018.

وعن سبب حدوثه تبين من الداعية معز مسعود أن السبب يعود إلى رغبة الأخير في إبعادها عن الأعمال الفنية التي يصفها بكونها “تخدش الحياء” فيما واصلت هي مطالباتها في العمل بكلّ جرأة.