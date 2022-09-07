سألوا الفنانة صباح عن سبب طلب الطلاق من رشدي أباظة صباحية ليلة الدخلة ! فأجابت بكل جرأة ودون ذرة خجل.! !

اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي (10 نوفمبر 1927 - 26 نوفمبر 2014) مغنية وممثلة لبنانية اشتهرت فنياً باسم صباح.



تعتبر واحدة من أبرز الفنانين اللبنانيين إلى جانب فيروز ووديع الصافي، امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000.

وتركت صباح خلفها إرثًا فنيًّا تلفزيونيًّا سينيمائيًّا ومسرحيًّا كبيرًا خلدها في المجال الفني وبين كبار مشاهيره.



ومما لا يعرفه الكثيرون أن الشحرورة صباح تزوجت تسع مرات بحسب ما أكدت العديد من المصادرالإعلامية.



لكن اللافت في الأمر هو أنها احتفظت لسنوات بقصة زواج سري جمعها بالفنان المصري الكبير رشدي أباظة لمدة 24 ساعة فقط.



وحينما سئلت الفنانة الراحلة في حوار صحافي عن سبب طلبها الطلاق من رشدي أكّدت أن زواجهما كان مفاجأة للجميع.



كما أكدت صباح بلهجة جريئة منزوعة الخجل في ذات الحوار الصحفي أنها طلبت الطلاق صباحية ليلة دخلتها بسبب عدم صدق أباظة في موضوع انفصاله عن زوجته السابقة.