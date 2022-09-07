(تفاصيل صادمة) الطب الشرعي يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن طالبة البراجيل .. وصدمة كبرى بشأن حقيقة علاقاتها الغير شرعية.! !

قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم، بإحالة أوراق قضية المتهم بقتل ابنة خاله في الواقعة المعروفة إعلاميا بقتل أمل فتاة البراجيل،

بمنطقة البراجيل بأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، بعد فشله في اغتصابها، لجلسة 4 أكتوبر.

قضية فتاة البراجيل

أدعى دفاع "أندرو" المتهم بقتل "طالبة البراجيل" أمل نصري أمام محكمة جنايات الجيزة،أن موكله اخبره بأن ابنة خاله على علاقة غير شرعية مع شاب وهو ما دفعه لمحاولة اغتصابها لكنه قتلها بعد فشله في ذلك، حيث أن تقرير الطب الشرعي فند ادعاءات محامي المتهم.

وخلال استجواب الطبيب الشرعي" الذي ناظر جثمان الضحية أمام محكمة الجنايات، قال إن الطفلة كانت "عارية من ملابسها" عدا شراب "برتقالي" ترتديه، ولم يتبين لديه بفحصها أي إصابات تشير إلى علاقة أو اعتداء جنسي.

الحكم على قاتل فتاة البراجيل

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغًا يفيد بالعثور على جثة لطفلة مذبوحة داخل منزلها ومجردة من ملابسها، في منطقة البراجيل بأوسيم.

كشفت جهات التحقيق تفاصيل الواقعة وتبين قيام شاب بذبح المجنى عليها «ابنة خاله»، بعد أن فشل في اغتصابها خشية من الفضيحة، تم ضبطه وإحالته للنيابة للمحاكمة