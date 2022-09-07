ميار الببلاوي كادت أن تضعف وتخلع الحجاب فقامت بحركة ذكية لا تجرؤ أكثر النساء على فعلها.. لن تصدق ماهي؟!

ارتدت الفنانة ميار الببلاوي، الحجاب معلنتاً أستقامتها ووضع حد لنفسها من الفن الهابط الذي ضيعت فيه جزء من عمرها، وهذا ماجعلها محل أحترام الكثير من الجمهور العربي.

وتعتبر الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي، من الفنانات الرائدات التي فضلن دينهن على دنياهن، وكانت قد أعلنت ارتداها الحجاب وحتى لاتضعف في يوم من الأيام وتفكر في خلعه قامت بحيلة ذكية لا تجرؤ أكثر النساء على فعلها.

الفنانة والمذيعة ميار الببلاوي كانت قد تصدرت موخراً ضمن الموضوعات الأكثر بحثا على محرك البحث جوجل، بعد حديثها على بنات شيرين في الايام الماضية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك".

من هي ميار الببلاوي؟

- اسمها الحقيقي منال محمد توفيق، لأسرة من صعيد مصر.

- درست في كلية الآداب.

- عملت في مجال الإعلانات قبل دخول عالم التمثيل.

- قدمت أعمالا فنية في السينما والتليفزيون من إخراج مخرجين كبار، ووقفت خلالها أمام نجوم الفن.

- قالت في لقاء تليفزيوني إن فيلم (صعيدي في الجامعة الأمريكية) عُرض عليها المشاركة فيه، تسبب في نقلة لمن قدمته بعد اعتذارها.

- ارتدت الحجاب وابتعدت عن التمثيل لفترة، واتجهت لتقديم عدد من البرامج التليفزيونية.

- لها ابن واحد ويدرس اقتصاد وعلوم سياسية.

- انفصلت عن والد ابنها وعمره عامين فقط.

- وتعتبر أن نجلها هو إنجازها الوحيد.

- قالت إن والد ابنها لم يحب مسألة ارتدائها للحجاب، ورغم عدم امتلاكها للمال وقتها، رفضت أن تخلع حجابها لتعود للتمثيل ولزوجها.

- قاطعها والدها بسبب عدم رضاه عن زيجتها الأولى.

- قصت شعرها حتى لا تفكر في خلع الحجاب وتضعف –حسب قولها- وتعود للتمثيل بسبب عدم امتلاكها للمال واحتياجها للإنفاق على طفلها –آنذاك-، في ظل تخلي طليقها عن الإنفاق على طفلهما في البداية.

- من أشهر الأعمال التي شاركت في بطولتها: مسلسل سور مجرى العيون، فيلم ديسكو ديسكو، فيلم إنذار بالطاعة، فيلم وداعا للعزوبية، مسلسل بريق في السحاب، مسلسل رد قلبي، مسلسل أبو حنيفة النعمان.

- وكانت الفنانة ميار الببلاوي قد أعلنت الشهر الماضي عن تعرضها لأزمة قلبية، وكتبت "يا رب استر جاية أقوم من السرير حسيت بأزمة قلبية كلي ساقعة وبترعش أخدت الدوا ارتحت شوية بس مش قادرة ارفع راسي ووشي منمل أعمل إيه؟، أكلم دكتوري ولا الموضوع بسيط؟، ممكن إرهاق".

وتابعت: "ورايا مشاوير مهمة النهاردة، يارب قويني واللي هيعدوا يقولوا بتكتبي ليه؟، أنا حاسة أقسم بالله إني بموت وممعيش حد، أكلم مين".