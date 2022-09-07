لن تصدق ان هذا الجمال موجود على الارض .. شاهد ابنة الفنان أشرف عبد الباقي.. فنانة شهيرة سحرت الجمهور كافة بجمالها الرباني الجذاب بدون مكياج.! !

قبل أيام، لفت الفنان أشرف عبدالباقي، الانتباه خلال حضوره إحدى الفعاليات الفنية للمرة الأولى برفقة ابنته الصغرى «زينة»،

فاتجهت الأنظار إليها، فليس من المعتاد خروج الفنان صحبة إحدى بناتها، لكن حبها للوسط الفني والتحاقها للعمل كمخرجة فنية ربما يكون السبب في ظهورهما سويًا.



الإعلامية بوسي شلبي، أجرت معهما حوارًا قصيرًا، على هامش أحد الفعاليات الفنية، ليوضح الفنان أشرف عبدالباقي أن ابنته «زينة» هي أصغر بناته، والوحيدة التي رغبت في دخول المجال الفني منذ صغرها،

فكان بدايتها مع التصوير الفوتوغرافي ثم الدراسة في أكثر من كلية ذات صلة بالسينما، ليظل «عبدالباقي» مدعمًا ومشجعًا لابنته «شجعتها في أكتر في المجال بتحبه».

زينة أشرف عبد الباقي: والدي حببني في المجال الفني وتحدثت «زينة» عن نفسها، بأنها تحب العمل وراء الكاميرات، لذلك شعرت بالراحة في العمل بالإخراج الفني، ولا ترغب في العمل كممثلة مثل والدها «ارتحت أكتر في العمل كمخرجة.. بحب أجهز الكادرات بتاعتي»،

وأوضحت ابنة الفنان أشرف عبد الباقي عن دور والدها، الذي بدأ منذ الصغر «كنت بروح معاه المسرح والسينما..

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وانتقل «عبد الباقي» في الحديث أكثر عن حب ابنته لحفل الأوسكار «اتعودت هي وصحابها يقعدوا يتفرجوا على حفل الأوسكار ويقولوا رأيهم.. وأنا كان دوري أفضل أشجعها».

واختتمت الإعلامية بوسي شلبي فقرتها بسؤال «زينة» عن عمل يجمعها بوالدها الفنان أشرف عبدالباقي، لتجاوبها مازحة: «نفسي نشتغل كتير.. لو يستحملني في الشغل أنا صعبة جدًا.. هو جميل جدًا في الشغل».