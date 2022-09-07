مينفعش تسألني السؤال ده وأنا متجوزة.. لن تصدق كيف انفعلت الفنانة ليلى علوي عندما قام هذا الإعلامي بفضح علاقتها بهذا الفنان على الهواء.! !

اعترف الفنان المصري الراحل فاروق الفيشاوي بأنّ كان ثمة مشروع زواج بينه وبين ليلى علوي ولكنه لم يكتمل، وذلك خلال مقابلة قديمة في إحدى البرامج.

وحينها أكد الفيشاوي أنه ندم على عدم زواجه بها، فيما نفى ما تردّد عن وجود علاقة عاطفية جمعته بكل من معالي زايد ونيرمين الفقي، معلنًا أنها مجرّد شائعات.



وكانت ليلى علوي من قبل قد اعترفت بتقدّم فاروق الفيشاوي لخطوبتها إلا أنّ والدتها رفضت هذه الزيجة.

وفي لقاء لها مع الإعلامي اللبناني نيشان سألها المذيع: حبيتي فاروق الفيشاوي؟ لترد عليه بحزم وقوة: مينفعش تسألني السؤال ده وأنا ست متجوزة.



يذكر آخر أعمال الفنانة ليلى علوي في عالم السينما كان فيلم "ماما حامل"، مع الفنان بيومي فؤاد.