إفلاس زوجة نور الشريف بوسي وضياع كامل ثروتها يهز الوسط!!.. صورة أثاث النجم الكبير وهو يباع على الرصيف يبكي القلوب.! !

صدمت أنباء إفلاس أرملة الفنان الراحل نور الشريف (بوسي) الجميع خاصة بعد نبأ قيام أسرته ببدء بيع مقتنياته.



وتفاجأ عشاق الأنتيكات فى "سوق الروبابيكيا" بحسب الدستور، منذ عدة أسابيع، بمقتنيات ثمينة للفنان نور الشريف، تضم ألبومات الصور العائلية والجوائز والدروع والنياشين التي حصل عليها وكتبه وأوراقه وبوسترات أفلامه.

ويكشف الكاتب عصام زكريا، فى مقال له بعنوان "نور الشريف على الرصيف فى سوق الروبابيكيا" الحال الذي وصل إليها إرث النجم الكبير.



ويضيف: تخيل أكثر من ذلك: أنك أنت الذي ألقيت بكل هذه الأشياء من النافذة، إلى بائع الروبابيكيا أو جامع القمامة، ليعرضها للبيع أو يحرقها في “المزابل”.



وتابع:بل أكثر من ذلك: أن هذه المقتنيات التي ألقيت بها تنتمي لشخصية عامة يعرفها ويعشقها الملايين في مصر والعالم العربي.

وأن كل واحد من هؤلاء الملايين يتمنى لو حصل على صورة أو كتاب أو ورقة بخط قريبك هذا، الذي ألقيت بمقتنياته على الرصيف. وأضاف: للأسف، هذا ما فعلته أسرة الفنان نور الشريف بآلاف من مقتنيات مكتبته وبيته.

بما في ذلك ألبومات الصور العائلية والجوائز والدروع والنياشين التي حصل عليها وكتبه وأوراقه وبوسترات أفلامه..كل شيء، بلا تمييز أو انتقاء.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من عائلة نور الشريف حول حقيقة ما يحدث.