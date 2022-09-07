الفازلين ومعجزاته السحرية.. فوائد جبارة وخارقة ستجعلك تستخدمة كل ليلة بغرفة النوم!! (طريقة الأستخدام)

يعد الفازلين من المواد الطبيعية المفيدة للبشرة وله العديد من الاستخدامات الكثيرة ، سواء العلاجية أو التجميلية.

والفازلين هو الإسم التجاري لمبتكر الفازلين أما أصل المادة فهو جيلي النفط، أو جل البتروليوم (Petroleum jelly)، وهو خليط زيتي يتكون بالأساس من هيدروكربونات البترول المستخدمة أيضًا في صناعة الوقود ومزيلات العرق ومستحضرات التجميل الأخرى.

ويعتبر الفازلين من أهم المواد الطبيعية التي تحرص النساء على إستخدامها لحماية البشرة من العوامل الخارجية. اكتشاف الفازلينآ في عامآ 1859آ سافرآ روبرت تشييزيبرو، وهو كيميائي من بروكلين في الثانية والعشرين من العمر، إلى بنسلفانيا لمشاهدة حقول النفط المكتشفة حديثاً.

فسمع هناك عمال النفط يشتكون من شمع شبيه بترسب البارافين سمي " شمع القضبان "، يضطرون إلى إزالته في الغالب عن قضبان المضخات الفولاذية إلا أنّ هؤلاء وجدوا في تلك المادة المزعجة مرهماً مسكناً وشافياً للحروق والجروح. أثار ذلك اهتمامآ تشييزيبروآ فجمع عينات من شمع القضبان وحملها إلى منزله وباشر فحصها.

مرت 11 سنة وهو يعمل في تصفية الراسب وتنقيته.

وكانت أكثرية المراهم تصنع آنذاك من الشحوم الحيوانية والزيووت النباتية، وتعرض للتلف إذا حفظت لمدة طويلة. ففكر تشييزيبرو بأن هذه المادة النفطية المنشأ والخالية من الزنخ والرائحة الكريهة قد تصبح مرهماً يكثر طلبه.

ولكي يختبر فعاليته أحدث جروحاً و خدوشاً وحروقاً في جلده وعالجها بشمع القضبان. وبعد أن تأكد من فعالية هذا المرهم، أنشأ تشييزيبرو في العام 1870 المعمل الأول لصنع البلسم الجديد الذي سمـّـاهآ فازلين. ويباع اليوم فازلين النفط الهلامي، المميّز بملصقه الأزرق و الأبيض في 140 بلداً، وقد وجد المستهلكون آلاف الطرق لاستخدامه.

فصيادو الأسماك يستخدمونه طعماً في سنانيرهم، وتعتمده النساء لإزالة مواد الماكياج عن العين، ويطلي السباحون به أجسامهم قبل الغطس في الماء الجليدي، كذلك يطلي به مالكو السيارات أطراف كابلات البطارية منعا للتآكل.

توفي روبرت تشييزيبرو في 1933 عن 96 عاماً. وحين كان مريضاً طلى نفسه من رأسه إلى قدميه بالبلسم وقال: إن حياته الطويلة تعود إلى الفازلين.

فوائد الفازلين للنساء في غرفة النوم أنتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه إمرأة مسنة وهي تستعرض يداها الجميلتان وأظافرها القوية، وأوضحت المرأة أن سر جمال يداها رغم تقدمها في العمر، هو حرصها على استخدام الفازلين بعد القيام بأعمال البيت.

ويعتبر الفازلين رفيق الكثير من النساء في غرف النوم، حيث يحرصن على استخدام الفازلين قبل النوم، وذلك للحصول على الفوائد التالية:

1- الحفاظ على رطوبة الوجه واليدينآ يقوم الفازلين بتثبيت أي رطوبة في الوجه دون إضافة أي مكونات أخرى قد تسبب تهيج البشرة. كما يمكن أن يساعد الفازلين على استعادة المستوى الطبيعي للرطوبة والنعومة في الوجه، وذلك في حالة وضعه قبل النوم.

يمتلك الفازلين قدرة على تغذية أعماق طبقات الجلد، وترطيب الأعماق بشكل قوي جداً، ويمنح البشرة نعومة لا مثيل لها، لذلك إستخدامه قبل النوم يمنح النساء الشعور بالراحة والإسترخاء. يجب الحرص على غسل الوجه واليدين جيداً قبل وضع الفازلين والذهاب إلى النوم.

2- إزالة مكياج العيون يمكن استخدام الفازلين في إزالةآ مكياج الوجهآ والعين بأمان، حيث أنه لا يشكل خطورة على البشرة أو على المنطقة المحيطة بالعين. وبفضل احتواء الفازلين على مواد دهنية وزيتية فسوف يسهل إزالة المكياج المقاوم للماء، مثل:

الماسكرا (Mascara) وغيرها من المستحضرات. 3- حماية الشفاه من الجفاف والتشقق هناك العديد من العوامل البيئية التي يمكن أن تسبب جفاف وتشقق الشفاه، مثل: الرياح، وأشعة الشمس الحارقة.

يساعد إستخدام الفازلين على الشفاه في حماية هذه المنطقة من الجفاف والتشقق والعوامل الجوية الضارة، كما يتميز بأنه خالي من العطور والمواد المهيجة، وبالتالي لن يسبب رد فعل تحسسي بعد استخدامه مثل المستحضرات الأخرى.

4- تثبيت شعر الحواجب حيلة فعالة لتثبيت شعر الحاجبين وهي وضع قليل من الفازلين عليهما، حيث تضمن هذه الطريقة بقاء شعر الحاجبين في مكانه وعدم تحركه. كما أن الفازلين سيحافظ على لون الحاجبين في حالة استخدام قلم الحواجب، ولكن يجب الحذر من وضع كمية كبيرة لأنها قد تفسد المظهر.

5- لتصفيف الشعر ومعالجة التقصف ضعي كمية قليلة من الفازلين على شعرك المتقصف ووزّعيه على شعرك.

هذه الخطوة ستجدي نفعا حتى حين ترغبين بعمل تسريحة ذيل الحصان أو أي ستايل شعر آخر. 6- لنتف الحواج نتف الحواجب عملية مؤلمة، ولكن يمكنك أن تجعليها أسهل بوضع القليل من الفازلين على جلد حاجبيكِ قبل إزالة الشعر، الفازلين سيجعل الجلد طريا ويضعف مقاومة الشعر، لذلك إلى جانب الملقط استخدمي الفازلين.