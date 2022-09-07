بعد ضجة طلاقها من نجل خالد صالح.. هنادي مهنّا تصدم الجمهور: مينفعش أخلف منه!! ماذا حدث؟

تصدر اسم الفنانة هنادى مهنا، مؤشرات البحث عل موقع "جوجل ترند" بعد حسم شائعة انفصالها عن زوجها الفنان أحمد خالد صالح.

ونفت هنادى لبرنامج "كلمة أخيرة" للإعلامية لميس الحديدى، المذاع على شاشة قناة ON، شائعة طلاقها قائلة: "الموضوع مضحك وبيضحكنى أوى، وقلت كويس أن الناس مشغولين فى الكلام وده، ومتخيلين أن بينا خلافات أحسن ما يحسدونا".

وعن تفاصيل حياتها الشخصية قالت هنادى بإنها مثل أى فتاة تشعر بالغيرة على زوجها والعكس، مشيرة: "زوجى بيغير عليا فى حدود الطبيعى، ‏ومش بيقولى ستو أنا رغم إن الناس كلها بتقولى كده‏".

أما عن سبب عدم إنجابها حتى الآن رغم زواجها منذ عامين، كشفت هنادى قائلة بإنها هى وزوجها قررا تأجيل الإنجاب لفترة، مستطردة: "إزاى أكون بيبى وأخلف بيبى.. ما ينفعش بيبى يشيل بيبى".

كشفت هنادى مهنا، خلال اللقاء أيضا عن وصية والدتها لها قبل زواجها، حيث أوصتها بالعناية بزوجها ومراعاة طلباته قائلة: "أمى وصتنى أكوى فانلات زوجك، واهتم بكل تفاصيله، وأطبخ لزوجى أكلات بيحبها".