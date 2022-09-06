صورة محزنة للفنانة شادية قبل وفاتها تسببت في منع تصويرها نهائيا لشدة مافيها من رعب.. لن تصدق كيف تغير شكلها واصبحت كالشبح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للنجمة الراحلة شادية قبل وفاتها والتقطت تحديدا قبل شهور قليلة على وفاتها، بينما صورة واحدة تم تسريبها للفنانة الكبيرة من داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى الجلاء العسكري.

وذلك في أول ظهور لها بعد سنوات طويلة من غيابها واعتزالها الأضواء، حيث ظهرت في الصورة وهي موصولة بعدد من الأجهزة الطبية، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وتم نقلها إلى مستشفى العاصمة ومن بعدها إلى الجلاء العسكري، وذلك بأمر من رئاسة الجمهورية المصرية.

وأفادت مصادر صحافية انها صدرت اوامر حينها بمنع التصوير بسبب هذه الصورة التي انتشرت في ذلك الوقت.

وعندما توفيت شادية شهدت جنازتها حضور عدد كبير من النجوم، منهم الهام شاهين ونبيلة عبيد ومحمد هنيدي ومحمود الخطيب وفيفي عبده.

بدأت مشوارها الفنّي في العاشرة من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنّت لأم كلثوم ولفتت إليها جميع الأنظار لما تمتلكه من طاقة صوتيّة.