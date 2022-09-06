بكل جرأة وبدون خجل .. شاب يتحدى الجميع ويتزوج من شقيقته لكن ليلة الدخلة حدثت المفاجأة الذي لم تكن في الحسبان !

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة غريبة من نوعها لأول مرة، حيث قام شاب ألماني بإقامة علا قة محـرمة مع شقيقته مما جعل الجميع يقف ضده، وتم إدانته أمام المحكمة الأوروبية وتم رفض الاعتراف بعلاقتهما والسماح لهما بتكوين عائلة .

والكارثة أن تلك العلاقـة المحـرمة بين الشاب باتريك ستوبينغ وأخته سوزان كاروليفسكي أسفرت عنها إنجـاب أربعة أطفال، وأقرت المحكمة الأوروبية وقالت لحقوق الإنسان إن ألمانيا يحق لها منـع زواج المحـارم مهما حدث.

ولكن أدانت المكمة الأخ ستوبينغ قد أديـن بإقامة علاقـة محرمة مع شقيقته وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولم يتم إدانة الشقيقة كاروليفسكي على الإطلاق بعد التأكد من أنها تعاني من اضطرابات في الشخصية” وليست مسئولة عن سلوكياتها على الاطلاق.

وكانت المفاجأة أن هذا الشخص كان غائب عن أسرته لمدة ما يقارب من حوالي عشرين عاما، ثم قابل شقيقته وتوطدت ­العلاقـة بينهما بعد وفاة والدتهما حتى وصل الأمر إلى أن علاقتهما أصبحت مثل الأزواج، وبعد حكم المحكمة تم إيداع ثلاثة من الأبناء في دور رعاية للأطفال. ­ ­ ­ ­

­­­وأعرب ستوبينغ عن مدى استيائه من حكم المحكمة، مشيرا إلى إنه تم انتهـاك حقه في أن يعيش حياة أسرية ويكون عائلة مع إنسانة يحبها بالفعل، ولكن ردت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية قالت إن قانـون تحريـم العلاقات غير الشرعيـة لا ينتهـك حق المواطنين في اختيار حياتهم وتكوين عائلة كما أدعى المتهم.