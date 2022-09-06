تركت الفن لأجله فطلقها ورماها في الشارع .. وتوفيت وهي تخدمه عند مرضه بعد ان تركته زوجته الثالثة نادية الجندي!.. لن تصدق من تكون.! !

ان فتحية الشريف هي بطلة فرقة الريحاني، كان المستقبل الفني الباهر بانتظارها حيث شاركت في العديد من الأعمال الفنية كان أخرها أوبريت عزيزة ويونس لبيرم التونسى وزكريا أحمد.



وكالعادة، كانت بطلة الريحاني تحصل على أجر مرتفع، وكان حينها يبلغ 300 جنيه في الشهر، فكان بذاك الوقت أجرها ضخما حقًا، بينما كان الموزع عماد حمدي الذي يعمل مدير فى استوديو مصر ويحصل على راتب 25 جنيهًا فقط.

غرامها بعد رؤيتها عام 1945، وسأل عنها عبدالوارث عسر، فقال له «دى بتاعة جواز مش هزار».



على الفور تقدم لها عماد حمدي وتزوجها، وكانت تحبه حبًا شديدًا، وعندما طلب منها الاعتزال وافقت برضا تام، فلم تشعرفكانت هي أعلى منه أجرًا وأكثر شهرة، على عكس زيجاته التالية، لذلك فيمكننا أن نلمس حبها الشديد وإخلاصها له.



واستمرت هذه الزيجة حوالي 8 سنوات منذ عام 1945 حتى 1953، وأنجبت منه نجلهما الوحيد نادر عماد حمدي.

في هذا العام كان عماد حمدي نجمًا كبيرًا وحقق شهرة واسعة؛ لذلك كانت زوجته الأولى هي أول من أنكر جميلها وتركها من أجل الزواج مرة ثانية.



لم يطلقها عماد حمدي بعد زواجه من شادية، إلا أن فتحية صممت أن تحصل على الطلاق، لذلك حصلت عليه وكان نجلها يبلغ 4 سنوات فقط.

هنا أظلمت الدنيا أمام فتحية، فكيف بعد أن ضحت بمستقبلها ودفعت زوجها ليكون بطلًا، تكون هذه هي النهاية بينهما.



«إنه أفسد حياتي، فلا أستطيع الزواج الآن بسبب ابني نادر، ولا أستطيع العودة للعمل، كما لا أجد نقودًا أعيش منها»، هكذا قالت فتحية لمجلة الجيل في سبتمبر عام 1955.

قدم نجلها، وعزفت عن الزواج لكي توفر له حياة أفضل، رغم أنها حصلت على الطلاق وهي في عمر الـ 35 فقط.



ورفعت فتحية قضية نفقة على زوجها عماد حمدي واستمرت 3 سنوات وتجمدت لها نفقة سنة 1956 بمبلغ 18 ألف جنيه، لكنها تنازلت عنها، وقالت لطليقها “أريدك فقط أن ترى ابنك وتنفق عليه”،

لتبرهن على أصلها مرت السنوات وانفصل عماد عن شادية، التي استطاعت بعد انفصالها عنه أن تصبح مقربة من فتحية ونجلها نادر، والذي كان ينادي زوجة أبيه الثانية بـ ماما شادية.

واستقرت الأجواء بين الزوجة الأولى والثانية، وبدأ عماد حمدي في التقرب من نجله ورؤيته، إلا أنه تزوج للمرة الثالثة من النجمة الشابة حينها، نادية الجندي.



وكانت هذه الزيجة التي تسببت في إفلاس عماد حمدي، الذي لم يبخل عن زوجته الثالثة بالأموال؛ حيث أنتج لها فيلم بمبة كشر، ونسب إليها الانتاج خوفًا من الضرائب، إلا أنها استغلت تلك الواقعة وأخذت الإيرادات كاملة لها، وفقًا لما قاله الفنان الراحل في مذكراته.



وحصلت نادية على الإيرادات وكذلك على شقة الزمالك التي كان يبلغ ثمنها حينها ربع مليون جنيهًا، حيث كتبها بأسمها، وبدأت في معاملة زوجها بجفاء، فحسبما ذكر في مذكراته بدأ الانفصال بينهما قبل سنوات من الطلاق الرسمي.

رغم غدره بها، فعندما علمت أنه ترك منزله وأصبح مفلسًا ويسكن عند شقيقه، أرسلت له نجلها؛ حيث قالت له: «روح هات بابا يعيش معانا»، وبالفعل عاش مع طليقته دون أن يردها إلى عصمته.



فقضت أخر أيامها في خدمة طليقها وقدمت له شقة في العمارة نفسها ليصبح قريب

الفنانة فتيحة شريف الزوجة المخلصة الطيبة، ماتت وهي تخدم طليقها بكل حب ورضا، ليرحل إليها بعد 9 أشهر فقط، بعد أن أصيب بحالة من الاكتئاب بعد رحيلها هي وشقيقه التوأم.