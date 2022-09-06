جنني زوجك في غرفة النوم.. ضعي ملعقة من مزيج زيت الزيتون والقرنفل على هذه المنطقة من جسدك قبل ساعة من النوم وشاهدي المفاجأة ... لن تفارقيها أبداً بعد اليوم !

لاشك أن الحصول على شعرٍ جميلٍ وصحيّ وقويّ وخالٍ من العيوب هي رغبة غالبية الأشخاص، خصوصا النساء، لأن الشعر يعتبر عنوان جمال المرأة، لذا نجد الكثير منهم يذهبون إلى الصالونات في محاولةٍ منهم لعلاج شعرهم وجعله أكثر صحّةً وجمالاً، ويدفعون مقابل هذا الكثير من المال، بالإضافة إلى أنهم يُعرّضون شعرهم إلى مواد كيميائية قد تُلحق الضرر به على المدى البعيد.

وهنالك طرق أخرى آمنة للإهتمام بالشعر ومعالجة مشاكلة، ويمكن تطبيقها في المنزل بكل سهولة وبدون تكاليف عالية، ومن أهم هذه الطرق هي وصفة "زيت الزيتون، والقرنفل"، وهي وصفة طبيعية أثبتت فاعليتها في ترطيب الشعر وتنعيمه وتطويله وإعطائه اللمعان والمظهر الصحي، بالإضافة إلى معالجة التقصف والتساقط والقشرة، ومشاكل فروة الرأس.وقبل التعرف على طريقة تحضير واستخدام وصفة "زيت الزيتون والقرنفل"، دعونا أولاً نتعرف على فوائد مكوناتها للشعر.

فوائد زيت الزيتون للشعر زيت الزيتون للشعر سُميّ زيت الزيتون باسم "الذّهب السائل" لكثرة الفوائد العظيمة التي يمكنه أن يقدّمها لصحة الجسم والبشرة. وقد أثبت زيت الزيتون جدارته فيما يتعلق بصحة الشعر أيضاً، إذ يمتلك العديد من الخصائص التي تُعنى بالاهتمام بالشعر وعلاج الكثير من مشاكله، وفيما يأتي ذكر بعض من تلك الفوائد الرائعة:

- يُساعد على التخلّص من قشرة الرأس المزعجة. - يعمل على علاج مشكلة تقصف نهايات الشعر. - يُنعّم الشعر. - يُسهّل عملية تصفيف الشعر. - يُساعد على تقوية الشعر. - يُساهم في تطويل الشعر. - يُساعد على تغذية الشعر وجعله صحيّاً أكثر. - ينعم الشعر المجعّد. - يُساعد على علاج مشاكل فروة الرأس مثل، الالتهابات، أو الحكّة المزعجة.

- يُعزّز من نوع الشعر الطبيعي، إذ يضيف الحجم واللمعان إليه فيبدو جميلاً بطبيعته. فوائد القرنفل للشعر يوجد للقرنفل عدة فوائد للشعر، ومن هذه الفوائد ما يلي:

1. يعالج قشرة الرأس يحتوي القرنفل على مركب بيتا كاروتين (Beta-carotene) الذي يعزز من نمو الأنسجة في فروة الرأس وتعزيز تدفق الدم، مما يقلل من تراكم الدهون غير الصحية والجلد الجاف في فروة الرأس التي تسبب قشرة الرأس.

2. يعزز نمو الشعر تساهم الفيتامينات الحيوية ومركب الأوجينول في القرنفل على إمداد بصيلات الشعر، مما يحفز نمو جذور الشعر ويمنح الشعر الكثافة واللمعًا.

3. يعالج تهيج فروة الرأس تسبب فروة الرأس الجافة لفترة طويلة إلى تهيج وتقشير فروة الرأس الناعمة مما يلحق الأذى والحرقان بفروة الرأس، بالمقابل يساعد القرنفل على تخفيف هذا التهيج.4. يقلل تساقط الشعر يساعد استخدام القرنفل على تقوية بصيلات الشعر وتغذية بصيلات الشعر في فروة الرأس، وهذا يحد من تساقط الشعر والصلع على المدى البعيد.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر يعد زيت الزيتون، وزيت القرنفل، من أفضل وأكثر الزيوت الطبيعية المستخدمة للجمال والعناية بالشعر، حيث يحتويان على العديد من الخصائص والمعادن والفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة التي تساعد في الحفاظ على صحة الشعر.

وعند مزج زيت الزيتون وزيت القرنفل مع بعض، فإن فاعليتهم وفوائدهم تتضاعف بلا شك، وتكون النتائج سريعة ومذهلة. فوائد مزيج زيت الزيتون وزيت القرنفل للشعر - يُساعد على تطويل الشعر وتقليل معدل التساقط، وتنشيط الدورة الدموية وتقوية بصيلات الشعر.

- يعمل المزيج على تقوية الشعر من الجذور، من خلال منحه الرطوبة والتغذية المُناسبة، نظرا لإحتواء الزيوت على مواد مضادة للأكسدة.