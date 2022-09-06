عايز تبهر زوجتك في غرفة النوم .. إستخدم 3 حبات فقط من القرنفل بهذه الطريقة قبل عشر دقائق من معاشرتها وستصبح كالحصان حتّى لوعمرك فوق الخمسين.! !

عايز تجنن زوجتك في غرفة النوم.. إستخدم 3 حبات من القرنفل بهذه الطريقة قبل عشر دقائق من مضاجعتها وستصبح كالحصان حتى لو كان عمرك فوق الخمسين



وللحصول على الفوائد المرجوة ينصح الخبراء بتناول 3حبات من القرنفل يوميا قبل عشر دقائق من الذهاب إلى النوم ويمكن تناولها عبر وضعها في كوب من الحليب أو مضغها منفردة كما يمكن طحنها وإضافتها لوجبة العشاء حيث إن هناك طرق عديدة لتناوله.



القيمة الغذائية لكل 100 جرام من القرنفل:

-الماء9.87 مليلتر

-السعرات الحرارية 274 سعرة حرارية

-الكربوهيدرات65.53 جرام

-السكريات2.38 جرام

-الالياف الغذائية33.9 جرام



-البروتين5.97 جرام

-الدهون13 جرام

-الكالسيوم632 مليجرام

-الحديد11.83 مليجرام

-المغنيسيوم259 مليجرام



-الصوديوم277 مليجرام

-البوتاسيوم1020 مليجرام

-الزنك2.32 مليجرام

-النحاس0.368 مليجرام

-المنغنيز60.127 مليجرام



-السيلينيوم7.2 مليجرام

-فيتامين ج0.2 مليجرام