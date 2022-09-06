صورة مسربة للفنانة هند رستم قبل وفاتها تجتاح مواقع التواصل .. لن تصدق كيف تغير شكلها واصبحت كالمومياء

انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة للممثلة المصرية الراحلة هند الرستم، والتي كانت تعرف بجمالها الأخاذ.

وظهرت في الصورة بشكل مغاير حيث أثرت علامات التقدم في العمر والمرض قبل فترة قليلة من وفاتها على ملامحها الجميلة.

وعبر بعض المتابعين عن إعجابهم بجمالها، حيث اعتبروا أنها حافظت على ملامحها الجذابة حتى بعد بلوغها الـ 80 من عمرها.

وبعد وفاة زوجها الدكتور محمد فياض، كانت ​هند رستم​ قد أجرت عملية قلب مفتوح، أُصيبت بأزمة قلبية حادة، وكانت تشعر بإكتئاب، فتوفيت بعده في الثامن من آب/أغسطس عام 2011، عن عمر يناهز الـ82 عاماً.