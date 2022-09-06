صدمة كاسحة قصمت ظهر العريس.. طلبت من عريسها احضار الماء الساخن الى غرفة النوم في ليلة دخلتهم وعندما عاد ومعه الماء وقعت الكارثة الكبرى

وقعت حادثة لا نراها إلا في الأفلام، حيث قامت عروس في منطقة ماينبوري في ولاية أوتار براديش الهندية بسرقة النقود والمجوهرات التي قدمها لها العريس وهربت من حفل الزفاف.

وقعت الحادثة الدرامية عندما كان الزوجان مع عائلة العريس في طريقهما إلى المنزل بعد الزفاف.أشارت تقارير إعلامية إلى أن رجلًا هنديًا يدعى راجو كان قد عقد زواجًا تقليديًا بواسطة أحد الأشخاص والذي اشترط على والد العريس أن يدفع له 80 ألف روبية قبل الزواج مباشرة.

وقد وافق والد العريس على الشرط الغريب، ودفع المبلغ الطائل لذلك الشخص، من أجل أن يرى زفاف ابنه الذي فاته قطار الزواج.وفي يوم الزفاف، قامت عائلة العريس أيضًا بتقديم الملابس والمجوهرات للعروس الشابة بالإضافة إلى الأموال المطلوبة.

لكن ما بدأ خطأ لابد وأن ينتهي بكارثة، فقد كانت الصدمة الكبرى في نهاية الزفاف الغريب عندما هربت العروس بكل المجوهرات والمال من موقف الحافلات.

بعدما أرسلت العريس بعيدًا حيث طلبت منه إحضار الماء لها، حيث كان من المفترض أن يستقل العروسان الحافلة للذهاب إلى منزلهما.المفترض بالعم والخال والاب والشقيق ان يدافع عن محارمه ويذود عنهم الاذى ، خاصة اذا كان من يحتاج للعون والمساعدة .

لكن ما حدث ان شابة مصريةحسناء ومتزوجة قامت باغراء عمها وجعلته يمارس الرذيلة معها طوال 6 شهر دون اي تأنيب للضمير.الا ان الخيانة لا تدوم طويلا ، فلابد من اكتشاف الامر عاجلا او آجلا .

فقد دخل الزوج الى منزله بشكل مفاجئ ليجد زوجته الخائنة في احضان عمها ، فجن جنونه وذهب الى المطبخ واحضر السكين ليذبحها ، الا ان العاشق باغته برصاصات قاتلة جعلته يسقط ارضا جثة هامدة .

وقال العم الخائن في اعترافاته أمام النيابة المصرية العامة «ابنة شقيقي اغرتني بملابسها ودفعتني إلى ممارسة الرذيلة معها وقتل زوجها بعد ان دخل علينا غرفة نومهما فجأة»،

وأكد الخائن انه اطلق النيران على راس المجني عليه دفاعا عن النفس بعد ان تحرك المجني عليه إلى المطبخ لإخضار سكين مرددا أصوات هقتلكم يا خونه.

وأضاف المتهم بعد قتل زوج ابن شقيقي وسقوطه على الأرض جثة هامدة اتفقت مع زوجته بعد مغادرتي المكان ان تخرج أصوات استغاثة للجيران وتؤكد لهم بانه اثناء عودتها هي وزوجها المجني عليه من الخارج فوجئا بثلاث اشخاص يسرقون الاجهزة الكهربائية من الشقة وعندما حاول التصدى لهم أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.

وكانت الزوجة المتهمة، اعترفت امام جهات التحقيق، بممارسة الفحشاء مع عمها طول الـ 6 شهور الماضية، وقال يوم الحادث عاد زوجي من عمله دون أن يخبرني، فوجئت بفتح باب غرفة النوم فوجدني في حضن عمي في وضع مخل.. فتحرك إلى المطبخ لإخضار سكين وقبل عودته كان عمي فرغ الرصاص في راسه.

وكشفت التحريات، مباحث حلوان، ان عم الزوجة كان يتردد على المنزل بشكل مستمر وفي حضور وغياب الزوج، بحجة انه عمها وجاء لأطمئن عليها، وانه لم يشك الزوج بوجود علاقة بينهما رغم انها استمرت لأكثر 6 شهور