قالت أن ما سيحدث له في 2022 سيكون مؤلم وصادم.. سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف ترعب محمد رمضان بتوقعات جديدة بعد أيام من تحقق نبؤتها بشأن وفاة الفنان جورج الراسي

أعادت حسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، نشر فيديو للعرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، كشفت فيه عن توقعاتها بما سيحدث للفنان محمد رمضان، وذلك اثناء حلولها كضيفة مع الإعلامي “نيشان”، العام الماضي على قناة الجديد اللبنانية.

العرافة ليلى عبد اللطيف، الملقبة بسيدة التوقعات، حذرت في الفيديو المتداول، الفنان محمد رمضان، من حادث مؤلم من المتوقع أن يتعرض له خلال الفترة المقبلة خلال عام 2022، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.وفي تعليقه على توقعات العرافة ليلى عبد اللطيف، قال محمد رمضان :”لعله خير ان شاء الله .. ثقة في الله نجاح”.

وجاء تداول فيديو توقعات العرافة ليلى عبد اللطيف، بشأن محمد رمضان، بعد تحقق توقعاتها بشأن وفاة الفنان الراحل"جورج الراسي"، الذي توفي قبل أيام بحادث سير مروع أثناء عودته من سوريا.

وكانت العرافة ليلى عبد اللطيف قد قالت في توقعاتها أثناء استضافتها ببرنامج تلفزيوني مع المذيع اللبناني”نيشان” العام الماضي : "للأسف الشديد أرى موجة من الحزن والوداع تعم الأجواء الفنية في لبنان والدول العربية"، وتنبأت بوفاة “الراسي” ولكنها لم تفصح عن الإسم بعينه، وبالفعل رحل عن عالمنا خلال هذا العام عدد من الفنانين، أبرزهم: “الراسي، رجاء حسين، أحمد حلاوة، سمير صبري، مها أبو عوف، وحيد السنباطي، مروان السباعي.

ومن أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف المثيرة للجدل توقعها بطرح ديو يجمع بين المغنيين “إليسا,وائل كافوري”، ولكن كثرة الشائعات حول وجود علاقة عاطفية تجمع بينهم ولكن العلاقة الوحيدة التي تربطم هي الصداقة.