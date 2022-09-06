طلعت ابنة شريف منير !! إعلامية مصرية شهيرة وملكة جمال تفوقت على ياسمين صبري ونانسي عجرم - صورة

أدلت الإعلامية المصرية أسما ابنة الفنان المصري شريف منير بتصريحات جديدة كشفت عن رأيها في الطلاق.

جاء ذلك بعد عام كامل على انفصالها عن الفنان محمود حجازي، كاشفة مواصفات الرجل الذي تتمنى الزواج به.

وقالت أسما خلال تصريحاتها: "الطلاق أوحش حاجة في العالم، وربنا ما يكتبه على حد، وتطولني الشائعات عشان صريحة وبقول كل حاجة".

أما عن مواصفات الرجل الذي من الممكن أن ترتبط به، فقالت: "أتمنى يكون راجل مسؤول ويحبّني ويحب بنتي أهم حاجة وبس".

وسبق أن أعلنت أسما شريف منير انفصالها عن الفنان محمود حجازي، منذ ما يقرب العام، وكتبت عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الشخصي في "إنستغرام": "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات.

ولا اجتهادات ولا أسئلة ما حصلش نصيب بكل احترام ونقطة، ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أي تفاصيل تانية إحنا كان في بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم في تفاصيل بيتنا".