رغم بلوغها الـ 74 عاماً إلا أنها مازالت من أبر وأشهر النجوم حتى اليوم.. لن تصدقوا من تكون هذه الطفلة التي عاصرت الاجيال!!

بدأت نشاطها الفني مبكرًا جدًا في بعض من أفلام الأبيض والأسود حيث اختارها المخرج حسن الإمام في فيلم لن أبكي أبدا وهي طفلة وذلك بعام 1957، وتعتبر من أقدم الفنانات العربيات المستمرات إلى حد اليوم والتي عاصرت الكثير من الاجيال.

تبلغ الفنانة هالة فاخر من العمر 74 عاما حيث هي من مواليد، 8يونيو 1984م، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً، انها الفنانة هلة فاخر ابنة الفنان فاخر فاخر، وقد شاركت بعدها في عدة أعمال مسرحية.

وكان المخرج حسن الإمام هو الراعي الأول لخطواتها فقدمت معه عام 1963 دورا في فيلم امرأة على الهامش من بطولة حسن يوسف وهند رستم، اشتهرت بأدوارها الكوميدية.

ومن أهم أعمال هالة فاخر أدائها دور طمطم في مسلسل الأطفال بوجي وطمطم للتبلغ الفنانة هالة فاخر من العمر 74 عاما حيث هي من مواليد، 8يونيو 1984م، وكانت بدايتها الفنية من خلال فيلم لن أبكي أبدا عام 1957، وسنوات عملها السينمائي بلغت أكثر من 60 عاماً، انها الفنانة هلة فاخر ابنة الفنان فاخر فاخر، وقد شاركت بعدهامخرج رحمي في ثمانينات القرن العشرين وهو يعد عملاً تاريخيا جعلها محفورة في قلوب الجماهير، ودور ماجد في مسلسل ماجد لعبة خشبية ولها عدة إسهامات في مجال السينما والتلفزة والمسرح.