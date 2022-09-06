الفنانة سمية الخشاب تنفعل بشده على الانترنت في رسالة شديدة اللهجة ..هعلمك إزاي تبقى راجل ي ذكر.! !

شنت الفنانة سمية الخشاب هجوما قاسيا على المتحرشين سواء على مواقع التواصل أو في الواقع، موجهة رسالة إلى كل فتاة تعرضت لأي نوع من أنواع التحرش بعدم السكوت عن ذلك والحصول على حقها .

فنشرت سمية الخشاب تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر جاء فيها : ” لو أنا ماشية في الشارع وفكرت تقربلي هعلمك إزاي تبقى راجل يا ذكر ” .

وتابعت في تغريدة أخرى : ” شوفت مليون قصة عن التحرش في المواصلات ولما واحدة تيجي تمسكوا تعلموا الأدب يقولولها خلاص ده راجل كبير ومعلش ويكتموا على الموضوع ” .

واستكملت سمية الخشاب : ” ولما واحدة تحط ميك آب أو تلبس أي حاجة مش على هواهم يجلدوها .. حاجة في منتهى القرف ” .



وأضافت : ” أي متحرش هيفكر يمس شعرة من بنت أو يجرح شعورها يفكر مليون مرة عشان خلاص السكوت ده كان زمان، مش هيتساب وهيتحاسب وهيتفضح .. أي بنت تتعرض لأي نوع من التحرش تتطلع تتكلم وكلنا هنقف فضهرها ” .