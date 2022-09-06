اقوياء الملاحظة سيعرفون..هذا الطفل ببرائته وجماله اصبح أحد اهم و ألمع نجوم السينما المصرية ؟.. ومازال للان ممثل شهير من تتوقع ان يكون.! !

انتشرت صورة قديمة و نادر بمواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة تعود إلى مرحلة الطفولة لفنان شهير،

كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام حيث كان طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات تقريباً،

وتفاعل المتابعون مع تلك الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى المتابعون على براءته وجماله.



أنه الفنان المصري “خالد الصاوي” الذي أستطاع أن يحصد كم كبير من الإعجابات علي تلك الصورة النادرة من طفولته، كما تناقلها عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وبعض الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار المشاهير والفنانين علي السوشيال ميديا.

وخالد الصاوي هو ممثل مصري من مواليد 1963 بالإسكندرية. درس الحقوق فى جامعة القاهرة، بدأ بالتمثيل من خلال مسرح الجامعة، وبعد أن حصل على ليسانس الحقوق عام 1985، قام بدراسة الإخراج في أكاديمية الفنون وبعد أن حصل على البكالوريوس عام 1993.



بدأ (الصاوى) بالعمل كمساعد مخرج فى (سمكة وأربعة قروش)، ثم مخرجاً تليفزيونياً بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة.

شارك فى تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كتب وأخرج مسرحتي (حفلة المجانين) و(أوبريت الدرافيل) وفاز عنهما بجائزة تيمور للأبداع المسرحي لعامي 1991 و1992.يعد (الصاوي) مؤلف قصصي ومسرحي وشاعر موهوب أيضاً، حيث أن له عده قصائد ثورية مثل (كأنها نهاية التاريخ) و(أطلع بقى) و(عايز اعيش).



له عدة أعمال سينمائية مهمة مثل (عمارة يعقوبيان) و(كدا رضا) و(كبارية) و(الفرح)، وأعمال تليفزيونية أيضاً مثل (قانون المراغي) و(أهل كايرو) الذى عرض فى رمضان 2010.

في سياقٍ آخر، كرم مهرجان الجونة السينمائي، الفنان خالد الصاوي ومنحه جائزة الإبداع الفني، وذلك في حفل ختام فعالياته يوم 30 أكتوبر الماضي.

ومنح المهندس نجيب ساويرس، الجائزة للفنان خالد الصاوي، وقال أثناء تقديمه: “الراجل ده اتأخرنا جدًا في تكريمه، أبدع في (الجزيرة 1 و2) ثم (الفيل الأزرق) ثم أبهرني في فيلم (الضيف)”. وعرض المهرجان فيلمًا عن خالد الصاوي يتضمن آراء الكثير من النجوم في أعماله، وبكى الصاوي خلال تكريمه.



وعلي الصعيد الفنى، أكد الفنان خالد الصاوي أنه إنتهى من تصوير فيلمين وهما “أحمد نوتردام” مع رامز جلال وغادة وعادل و”فيلم 30 مارس” مع أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وأسماء أبو اليزيد وقال عنهما :”أنا شخصيا حابب الفيلمين خاصة ان كواليس تصويرهم كانت ممتعة”.



وأضاف اثناء استضافته في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدى الذى يذاع على فضائية أون تى في أنه يصور مسلسل “القاهرة كابول” مع أصدقائه كل من الفنان طارق لطفى وفتحى عبدالوهاب، وخلال الفترة المقبلة أخوض تجربة المسرح مع المخرج مجدى الهوارى واعشق المسرح من صغرى وقدمت الكثير من الاعمال الناجحة .