«رد اعتبار عادل إمام».. الفنام محمد صبحي يخرج عن صمته ويهين محمد رمضان ويلقنه درساً في الأدب.! !

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداول لقاء سابق للفنان محمد صبحي، يكشف فيه رأيه عن لقب نمبر وان الذي أطلقه الفنان محمد رمضان على نفسه.



وقال الفنان محمد صبحي، إنّ “نمبر وان” مصطلح جديد في مجال الفن، مؤكّدًا أنه لا يقبل أن يكون رقمًا، مشيرا إلى أنه كانت هناك ألقاب وذلك بدءًا من التسعينات.

وأشار صبحي، إلى أنّ ألقاب مثل وحش الشاشة وملك الترسو لم يكن توصيفًا لعظمة الممثل لكنّها للشخصيات التي تم تجسيدها.



وتابع: “النهاردة واحد مش خريج إعلام ممكن بتليفون يشتغل إعلام وصحافة ويقول عن نفسه إعلامي”.



وأضاف صبحي: “احنا مش محتاجين ننتقد اللي خرج عن موروثاتنا وتقاليدنا وسلوكياتنا .. احنا بنشغل نفسنا”.



واختتم: ” اما فنان بيقدم فيلم سيء ويطلع على التليفزيون يقول أنا عملت 100 مليون فانت ساهمت في الايرادات الضخمة”.

فيما اعتبر الجمهور أن هذا الرد جاء ليرد اعتبار الفنان عادل إمام، والذي يعتبرونه رقم 1 في مصر.



وكانت حالة من الجدل الواسع، شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما استعان الفنان محمد رمضان بصوت الفنان عادل إمام فى كليب أغنيتة “متعودة”، من مسرحية “شاهد ماشفش حاجة”.



ووجه العديد من رواد السوشيال ميديا، اتهامات لمحمد رمضان باستيلاءه على حقوق الملكية الفكرية للزعيم عادل إمام.