كأنها حورية من الجنة.. صورة نادرة لشيرين عبد الوهاب من حفل زفافها بحسام حبيب.. لن تتخيلوا كيف بدت كالأميرات بجانبه.! !

بعد أن طوت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بشكل رسمي قصة زواج استمر لـ 4 سنوات من الفنان حسام حبيب، معلنة بشكل رسمي طلاقها وانفصالها عنه في بيان صحفي،

مؤكدة خلاله أنها تكن كل الإحترام له، وأنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها "مريم وهنا".تداولت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صور نادرة من زفاف شيرين وحسام حبيب، حيث بدت شيرين مع بناتها وحسام حبيب وعائلاتهم في العديد من الصو، وبدت شيرين كالأميرات بجانبه.

وجاء في البيان الصحفي، الصادر عن شيرين عبدالوهاب: "في ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبدالوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبدالوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعي للخوض في تفاصيل حياتها الشخصية".



وتابع البيان: "تؤكد شيرين عبدالوهاب أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشيء،

وتنتوي العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لإسعاد الملايين من جمهورها في الوطن العربي".