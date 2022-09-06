بعد أن أجبرها على هذا الشيء .. هالة فؤاد طلبت الطلاق فوراً من أحمد زكي .. أخيراً فيفي عبدة فضحت المستور للعلن.! !

الفنانة فيفي عبده، كشفت كواليس انفصال الفنان أحمد زكي والفنانة هالة فؤاد بعد حب كبير جمعهما لسنوات طويلة.ونشرت فيفي عبده صورة لأحمد زكي عبر حسابها بموقع التواصل

إنسيجرام أن أحمد زكي كان يريد أن لا تعمل هالة فؤاد في مجال الفن.وقالت فيفي عبده: "كان خلاف أحمد زكي مع هالة فؤاد ناتج عن حب مفرط لها، وكان يتمنى أن لا تعمل بالتليفزيون".



يذكر أن فيفي عبده شاركت في رمضان 2022، من خلال مسلسل "شغل في العالي"، بمشاركة شيرين رضا، فريد النقراشي، بسنت النبراوي، هيثم سعيد، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج مرقس عادل.



وتدور أحداث المسلسل حول جليلة وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة فيفي عبده، وشرويت وهي الشخصية التي جسدتها الفنانة شيرين رضا، وهن امرأتان مختلفتان يجمعها حظهما العثر وزيجاتهما الفاشلة فتصيران صديقتين،

وتلجأن لتكوين عصابة ﻷخذ ثأرهما من الرجال، لكن الأيام تحمل لهما مفاجأة تختبر بها صداقتهما.