بعد أن كبرت وأصبحت في سن المراهقة.. نجمة طيور الجنة لين الصعيدي تظهر بصور جذابة والجمهور: ايه الجمال.!! (شاهد الصور)

خطفت واحدة من أبرز نجمات قناة طيور الجنة، أنظار المتابعين، بعدما تداولت حسابات تهتم بأخبار المشاهير صور حديثة لها.

وأطلت نجمة “طيور الجنة“، لين الصعيديآ فيآ الصور، من إحدى المناسبات الخاصة التي تواجدت فيها برفقة والدها عمر الصعيدي.

وظهرت لين، بفستان بدون أكمام باللون البنفسجي، وتركت شعرها منسدلًا على صدرها المكشوف، ووضعت مكياجا ناسب الإطلالة حسب رأي عدد من المتابعين.

وحظيت الصور بتداول واسع من قبل جمهور ومحبيآ لين الصعيدي، وابدأ الكثيرون اندهاشهم من إمتلاء ملامحها بالانوثة والرقة بعدما أصبحت شابة.

وأعرب المتابعون عن إعجابهم الشديد بجمال نجمة قناة طيور الجنة، من خلال تعليقاتهم على صورها الحديثة التي نشروها في صفحاتهم.

وكتب احدهم معلقا: “صارت أكبر مني”، وقال آخر: “لين الصغينونه طالعة قمر نازل من السماء”.

وكان الجمهور قد تعرف على الجميلة لين الصعيدي، منذ مشاركتها قبل عدة سنوات في قناة طيور الجنة.

وظهرت حينها وهي طفلة صغيرة، تغني في القناة المخصصة للأطفال، مع والدها المنشد الأردني ​عمر الصعيدي​.