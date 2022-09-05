خدعنا جميعاً .. الزعيم عادل إمام أصلع ويلبس باروكة طول الوقت.. صورة له بدونها ستصدمك.! !

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لأبطال مسرحية مدرسة المشاغبين، وهم يقضون إجازتهم الصيفية، حيث ظهر في الصورة الفنان عادل إمام

ويونس شلبي وسعيد صالح وهادي الجيار وهم يسبحون في البحر.وحصلت الصورة على إعجاب الكثير من النشطاء، خاصة أنها صورة لم يتم تداولها من قبل بشكل كبير، حيث ظهر عادل امام بدون الباروكة لأول مرة.

من جانب آخر، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة صور للزعيم عادل إمام ظهر فيها رفقة أمير رمزي وشقيقه الفنان هاني رمزي وداليا البحيري وزوجها وعصام الإمام وظن البعض أن هذه الصور أحدث ظهور

للفنان عادل إمام ولكن الحقيقة أن الصور التي انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك للزعيم عادل مع هاني رمزي وشقيقه “أمير” خلال الساعات الماضية،

تم نشرها للمرة الأولى بواسطة أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي علي حسابه الشخصي عبر موقع فيس بوك يوم 23 أغسطس من عام 2019.