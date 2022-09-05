قارنوا بين أجر كاظم الساهر وأجر يسرا في برنامج معكم منى الشاذلي فكانت النتيجة صادمة.. نقطة في بحر.! !

تصدر اسم الفنان كاظم الساهر مؤشرات البحث جوجل وترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد حلقته مع الاعلامية مني الشاذلي في برنامج معكم على قناة CBC.

تحدث النجم العراقي، كاظم الساهر، في حلقة استثنائية مع الإعلامية منى الشاذلي، مُقدمة برنامج «معكم» على شاشة قناة CBC، حيث كشف القيصر عن بعض الأشياء الشخصية والصفات التي قد يسمعها الجمهور لأول مرة.

ووفقا للقاهرة 24، تقاضى كاظم الساهر 150 ألف دولار مقابل حلقته مع منى الشاذلي، أي ما يعادل 2،870،095.50 جنيه.



تستضيف منى الشاذلي العديد من الفنانين والشخصيات البارزة في المجتمع خلال موسمها الجديد، منهم أبطال برنامج الدوم، كما استضافت كل من الروائي إبراهيم عبد المجيد والفنانة رحمة أحمد وحاتم صلاح وروبي والمخرج محمد دياب وأبطال مسلسل أحلام سعيدة وهم الفنانة يسرا ومي كساب وشيماء سيف.



وكانت الفنانة يسرا، حلت قبل أسابيع ضيفة في برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي يبث عبر قناة "سي بي سي" المصرية رفقة الفنانتين مي كساب وشيماء سيف.



وحصلت الفنانة يسرا على 250 ألف جنيه، مقابل ظهورها في برنامج معكم منى الشاذلي وفقاً لمصادر إعلامية.