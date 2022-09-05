خفايا كراهية هند إبنة سعيد صالح للفنان عادل إمام.. سألوها عن السبب فكشفت بكل جرأة ما فعل قبل سنوات ولم يعرفه أحد!

هند سعيد صالح ابنة النجم الكبير كشفت العديد من الأسرار فى حياته الشخصية عبر عدة تصريحات إلى "اليوم السابع" بدأتها بتأكيدها أنه مثلما كان صاروخا كوميديا على المسرح كان فى المنزل لا يحب الهدوء إطلاقاً، فإذا جلس وحيداً يقوم بتشغيل التلفاز ويعليه بأعلى صوت وحينما نسأله يرد بأنه نوع من الونس.

كما أكدت أنه ورغم طيبته الشديدة الذى كان يتمتع بها إلا أنه كان عنيدا للغاية ودماغه ناشفة لأعلى درجة، فلم يكن مثلاً يسمح بمناقشة أحد له فى رأيه وإن كان خطأ بحجة وفلسفة معينة تتمثل فى أن رأيه هو حر فيه ولا ينبغى لأى شخص أن يناقشه فيه أو يحاول تغييره.

وقد قالت هند سعيد صالح ابنة الفنان الراحل سعيد صالح، إنها تلقت مكالمة من الفنان عادل إمام، طمأنها خلالها على صحته.

وكتبت هند عبر حسابها على فيسبوك: "من أحلى المكالمات اللي جات لي في حياتي.. فجأة ومن غير مناسبة، مكالمة من ريحة الحبايب، حسيت إن بابا اللى بيكلمني والله، الحمد لله إنك بخير وسمعت صوتك واتطمنت عليك.".

وفي وقت سابق حلت هند ضيفة في برنامج (كلمة أخيرة) مع الإعلامية لميس الحديدي، بمناسبة ذكرى رحيل والدها، حيث كشفت عن سر كبير في حياتها منذ صغرها.

وقالت هند ابنة سعيد صالح، خلال اللقاء إنها كانت تكره الزعيم عادل إمام في طفولتها لأن جميع الأدوار التي قدمها والدها رفقة الزعيم كانت تنتهي بموته مع نهاية الأفلام.

وتابعت: "كنت صغيرة أثناء الأعمال اللي جمعت بابا مع الفنان عادل إمام، وقلتله مش بحبه قالي ليه ده صاحبنا وجارنا، قلتله أنت بتموت على طول وده مش عدل، وكنت بعد ما يرجع من التصوير ببقى مش مصدقة أنه عايش".

وأوضحت، أن علاقة والدها الفنان سعيد صالح بالزعيم عادل إمام لم تكن فنية فقط، بل صداقة وجيرة قائلة: "العمارتين كانت قدام بعض ولحد دلوقتي ولادي مع ولاد رامي عادل إمام في نفس المدرسة".

وأضافت: "الجيرة لم تكن صدفة، بل اختارا ذلك سويا، فعلاقتهما من قبل الدخول في مجال التمثيل من زمان، ولما اتجوزوا اختارا أن يسكنا بجوار بعضهما" كشفت هند ابنة سعيد صالح أن والدها كان كوميدياناً من الدرجة الأولى قائلة: "الضحك اللي في الشاشة ولا حاجة جنب اللي في البيت.. وبابا عفريت.

وحكت هند موقفاً يعكس ارتباط والدها بها قائلة: “في مرة ساب المشهد وجالي اطمن عليا عشان كنت عند الدكتور”.