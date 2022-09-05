انتفخت زي البالونة.. ظهور مفزع وصادم لكندة علوش بعد إعلان إنجابها ابنها الثاني بأيام والجمهور: مين دي.. وحده تانية خالص!!-صورة

فاجأت النجمة كندة علوش جمهورها بظهورها الأول بعد أيام من الأنجاب وظهرت كندة بجسم منتفخ وتغير كبير في الملامح حتى أن البعض لم يستطع التعرف عليها.

فلم تمنع عملية الإنجاب النجمة كندة علوش من حضور العرض الأول لفيلمها " نزوح" ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الـ79.

ظهرت كندة علوش بصحبة صناع فيلمها الجديد "نزوح"، الممثل سامر المصري، على السجادة الحمراء لعرض الفيلم، كما ساندها زوجها النجم عمرو يوسف، كما كان بين الحضور الإعلامية ريا أبي راشد، ومخرجة الفيلم سؤدد كعدان.

فيلم "نزوح" من بطولة النجم سامر المصري، كندة علوش، هالة زين، نزار العاني، دارينا الجندي، فيما قامت بتولي تصوير الفيلم، مديرة التصوير هيلين لوفار.

وتدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة «هالة زين» ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر، نزار العاني، الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة، كندة علوش على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز، سامر المصري، الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، وهو من إنتاج زجل للإنتاج لسؤدد كعدان، وبيركلي ميديا جروب، يو فاي سوين، يشارك في الانتاج أكس نيلو، مارك بوردور، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي،.

وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

وكانت كندة علوش أعلنت منذ أيام عن وضعها ابنها الثاني "كريم"، عبر حسابها بتطبيق Instagram، وكتبت: الحمد لله رب العالمين رزقنا بـ كريم عمرو يوسف، كريم وصل الدنيا قبل موعده بتلات شهور تقريبا في أول الشهر السابع وقعد في الحضانة وقت طويل لأن حجمه كان صغير .

وكان لازم نتطمن على تنفسه وقلبه وتفاصيل تانية كتير.. كانت فترة صعبة جداً عليه وعلينا.. بس الحمد لله عدت على خير وكريم شرف بيته من فترة ووضعه الصحي صار أحسن بس لسه محتاج متابعة ورعاية واهتمام".