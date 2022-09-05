صورة صادمة ونادرة جدا جمعت صباح بـ ابنتها العجوز!!.. والجمهور: مين فيهم الأم ومين البنت!! بدت الشحرورة صغيرة بجانبها!!-صورة

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي نشر صورة جمعت الفنانة صباح بأبنتها، والمفاجأة ان ابنة الفنانة ظهرت وعلامات التقدم بالسن تغزو وجهها بينما بدت صباح بأطلالتها المشرقة التي عهدها الجمهور.

وجاءت العديد من التعليقات الى أن الجمهور احتار في معرفة اي منهما هي الأم، كما أشاد الجمهور بموهبة الراحلة وجمالها، ووصف الجمهور ابنة الفنانة بـ "العجوز" في بعض التعليقات.

ويذكر أن هويدا هي ابنة الراحلة صباح من زوجها الملحن أنور مَنسي، وقدمت مجموعة من الأغنيات وعدد من الأعمال الفنية، إلا إنها قررت الاعتزال مبكراً وعدم مواصلة مشوارها في التمثيل.