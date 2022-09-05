لن تتوقعوا أن شقيق نجلاء فتحي ممثل شهير شاركها التمثيل في فيلمين.. وهذه شقيقتها التي فاقتها في الحسن والجمال.. سبحان الله الخالق

مازال عالم الفن يفاجئنا بما يحويه من معلومات بين طياته، ومازال يخبئ الكثير والكثير مما لا يعرفه الجمهور.

ولايعرف عدد كبير من جمهور الفنانة نجلاء فتحي لا يعرف أن لديها شقيق يدعى عباس فتحي، شاركها التمثيل في فيلمين سينمائيين.

عباس فتحي ظهر مع شقيقته نجلاء فى فيلمين فقط ، هما فيلم “حب أحلي من حب”، والذي عرض عام 1975 مع محمود ياسين وليلى حماده و نادية الكيلانى وهو مقتبس عن الفيلم الأميركى العالمى صوت الموسيقى، ولعب خلاله دور الشاب الذي يحاول خــداع ليلى حمادة، ابنة محمود ياسين.

عباس شارك شقيقته أيضا في فيلم “سوبر ماركت”، والذي عرض عام 1990 ، والذى أنتجته نجلاء فتحي، و كان من بطولة عادل أدهم و ممدوح عبدالعليم وعايدة عبدالعزيز و عايدة رياض، و كان ترتيبه الواحد و السبعون من ضمن أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية، وابتعــد بعده عباس فتحي عن التمثيل نهائيا.

ونجلاء فتحي لديها شقيقة أخرى تدعى “منى فتحي”، وهي تشـبهها تماما، وقد ظهرت مجموعة صور تجمع نجلا فتحي بشقيقتها منى من مراحل عمرية مخـتلفة.

ومنى فتحي هي والدة طـليق الإعلامية أسما شريف منير، وجدة ابنتها الوحيدة “لارا”.